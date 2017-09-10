Nazilli kurtuluş konuklarına veda etti

yıl kutlamaları için Nazilli’ye gelen konukların ekip liderlerine veda yemeği verildi.

Nazilli’nin kurtuluşunun 95. yıl etkinlikler için Nazilli’ye gelen Kazakistan, Kuzey Osetya, Gürcistan, KKTC., Zonguldak Halay Halk Oyunları Ekibi ve Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Dansları Topluluğu ekiplerinin gurup liderlerine Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından İşletmeciliğini Nazilli Belediyesinin yaptığı Menderes Et ve Balık lokantasında veda yemeği verdi.

Veda yemeğine Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük katılarak misafirlere ev sahipliği yaptı. İş yoğunluğu nedeni ile şehir dışında olan Başkan Alıcık yemeğe katılamazken Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı temsilen Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Çelik, Yazı İşleri Müdür Mehmet İmreoğlu, Kültür Sosyal İşleri Müdür Vekili Engin Tulumbacı ve Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Eğitmeni Necdet Pekel yer aldı. Yemek sonunda tüm gurup liderlerine 95. Yıl 5 Eylül Kurtuluş Günü etkinliklerine katılımlarından dolayı plaket ve Nazilli Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler sunuldu. Kaymakam Küçük misafirler plaketlerini takdim ederken, “Değişik bölgelerden ve ülkelerden buraya kadar gelerek renk katan tüm konuklarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Ülkelerinizin folklor zenginliklerini buraya getirip kültürlerinizi tanıtıyor bizimde kültürümüzü tanıtıyorsunuz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Halk oyunları sadece görsel boyutları olan değil hayatın kendisi ifade ediyor. Bu boyutta yine sizlere minnettarım. Ülkelerinize ve yaşadığınız yerlere sağ salim dönemsini diliyor bir dahaki yıllarda sizleri yine tekrar görmeyi diliyoruz” diye konuştu.

Nazilli’de kaldıkları süreçte en iyi şekilde ağırlandıklarını ifaden Misafirler yemek sonunda uğurlanırken duygusal anlar yaşandı.