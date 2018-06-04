Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarını uğurladı

Aydın İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Demirci ve Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün’ün de katıldığı Nazilli Sümerpark Rekreasyon alanında düzenlenen mezuniyet töreninde 200 öğrenci ile birlikte okulda eğitim gören 3 kız öğrenciden biri olan Elif Gök isimli kız öğrenci de mezuniyet sevinci yaşayan tek kız öğrenci olarak dikkat çekti. Mezuniyet belgeleri öğretmenleri ve şube müdürleri tarafından tek verilen öğrenciler daha sonra hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek kep fırlattılar.

Başarılar diledi

Programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Şimşek, “Öğretmenlerimizle birlikte 4 yıl sizlere eğitim vermeye gayret ettik. Bundan sonraki hayatınız ise daha zorlu geçecek. Yüksek Eğitim hayatına devam edecek olanların yanısıra hayata atılacak olanlarınızda olacak. Sizlere bundan sonraki hayatınızda başarılar ve mutluluklar diliyorum” dedi.

“Hayatta önemli olan insan olabilmektir”

Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün de konuşmasında, “Hayata uğurlayacağımız 200 öğrencimizin mezuniyet sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Büyük ve köklü bir okulumuzun bu gençlerimizi yetiştirmek için sarfettiği emekler boşa gitmeyecektir diye düşünüyorum. Bu çocuklarımızın yetişmesinde emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sevgili gençlerimizi de bu andan sonra milli eğitimin çatısından hayata veya yüksek öğretim çatısına göndereceğiz inşallah. Kabiliyetleri doğrultusunda hayatın içinde olacaklar. Yetişmelerinde emek sahibi olarak, aileleri olarak ve milli eğitim camiası olarak bizim de onlardan isteğimiz; hayatta herşey olabilirsiniz ama önemli olan insan olabilmektir. Öncelikle kendinizi sevin. Daha sonra ailenizi, insanları, vatanımızı ve bayrağımızı mutlaka sevin. Mutlaka doğrularınız olsun ve bu doğrularınızdan ayrılmayın. Bizim sizden yaşam adına tek isteğimiz budur. Sizleri buradan uğurlarken yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını diliyorum. Hayatta başarılar diliyorum” dedi.