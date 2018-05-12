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12 Mayıs 2018 15:30

Nazilli OSB’de 11 dükkanın temeli atıldı

Nazilli Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesi 1032 sokakta yapılacak olan 11 iş yerinin temel atma töreni Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın katılımıyla gerçekleşti.

Nazilli OSB’de 11 dükkanın temeli atıldı

12 Mayıs 2018 15:30


Proje ile ilgili bilgi veren Başkan Alıcık, “Yapımına başlanan dükkanlarımız 140 metrekareden oluşuyor. Dükkanların ihale bedeli 1 milyon 185 bin lira. 180 gün sonunda iş yerlerini teslim alacağız” diye konuştu.


Sanayi bölgesinin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Başkan Alıcık, “Sanayi bölgesi Nazilli’nin farklı bir yüzü oldu. Bu dükkanlar OSB ile entegre olmuş vaziyette. Burada 11 dükkan yapılacak ve sonrasında bu yerleri ihale ile satacak ya da kiralayacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Duaların okunması ve kurban kesiminin ardından ilk beton döküldü. Alıcık, temel atma töreninin ardından sanayi esnafı ile çay içip sohbet etti.




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