Nazilli OSB’de 11 dükkanın temeli atıldı

Proje ile ilgili bilgi veren Başkan Alıcık, “Yapımına başlanan dükkanlarımız 140 metrekareden oluşuyor. Dükkanların ihale bedeli 1 milyon 185 bin lira. 180 gün sonunda iş yerlerini teslim alacağız” diye konuştu.

Sanayi bölgesinin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Başkan Alıcık, “Sanayi bölgesi Nazilli’nin farklı bir yüzü oldu. Bu dükkanlar OSB ile entegre olmuş vaziyette. Burada 11 dükkan yapılacak ve sonrasında bu yerleri ihale ile satacak ya da kiralayacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Duaların okunması ve kurban kesiminin ardından ilk beton döküldü. Alıcık, temel atma töreninin ardından sanayi esnafı ile çay içip sohbet etti.