Nazilli protokolü bayramda yalnız kaldı

Karşılıklı iyi dilek ve temennilerin paylaşıldığı ve çok az bir protokol üyesinin katıldığı Nazilli Öğretmen Evindeki bayramlaşmada Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş ile Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın 7 yaşındaki en küçük kızı Rumeysa Nilgün Alıcık arasındaki samimi diyalog güne damgasını vurdu. Başsavcı Mehmet Akif Amcası tarafından el çabukluğu ile eli öpülen Rumeysa Nilgün şaşkınlığını kısa sürede atarak bu kez kendisi başsavcı amcasının elini öptü. İkili arasındaki diyalog protokol üyeleri başta olmak üzere Babası Haluk Alıcık’ı neşelendirdi.

Protokol üyeleri yalnız kaldı

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük’ün bayram izninde olması nedeniyle Köşk Kaymakamı Serdar Kaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşmaya MHP İlçe Başkanı Zafer Keskin dışında başka bir siyasi partiden katılım olmadı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş başta olmak üzere Köşk jandarma Bölük Komutanı ve Nazilli Garnizon Komutan Vekili Yüzbaşı Yusuf Cin, Nazilli Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Uysal, İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu ile birlikte yaklaşık 20 protokol üyesinin katıldığı bayramlaşma yaklaşık yarım saat sürdü. Öğretmen Evinin sunduğu ikramlardan tadan protokol üyeleri, aralarında kısa sohbetler gerçekleştirerek birbirlerinin bayramlarını kutladıktan sonra toplu halde hatıra fotoğrafı çektirerek iyi dilek ve temennilerde bulunarak ayrıldı.

Başsavcı Dönertaş’tan anlamlı mesaj

Bayramlaşma sırasında Başsavcı Dönertaş ve Başkan Alıcık’ın kızı Rumeysa Nilgün ikilisi arasındaki neşeli diyalog protokol üyelerini gülümsetti. Çocukları çok sevdiğini belirten Başsavcı Dönertaş, özellikle vatanı için canlarını seve seve feda eden şehitler ve ailelerine olan minnet duygularını tarif edemediğini ifade ederek, “Bu güzel Ramazan Bayramı vesilesi ile başta sayın kaymakamımız ve hazırda bulunan protokol mensuplarımız olmakla birlikte tüm halkımızın İslam aleminin, ülkemizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesile ile de devletimizin ve milletimizin bekası için canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimize bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum. Onların geride bıraktıkları anne ve babalarının ellerinden öpüyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, onlarında ellerinden ayrı ayrı hürmetle öpüyorum” dedi.

Başkan Alıcık, barış, kardeşlik ve huzur diledi

Ramazan bayramının Nazilli’ye, ülkeye ve tüm dünyaya barış, kardeşlik, huzur getirmesini diledi. Alıcık; "Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barışıp kardeşçe kucaklaştıkları mana yüklü özel günlerdir. Birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olan bayramlarda büyüklerimizi, annemizi, babamızı, yakınlarımızı, komşularımızı ve dostlarımızı ziyaret edelim. Bencilliği, kin ve nefreti içimizden söküp atalım, dargınlıklara son verelim. Sadece yakınlarımızı, eş, dost ve arkadaşlarımızı değil, çocuk yuvalarında Bayram sevinci yaşamayı bekleyen yavrularımızı, huzur evlerinde evlatlarının yolunu gözleyen yaşlılarımızı, türlü dert ve hastalıklarla mücadele eden kardeşlerimizi de ziyaret ederek, bayramın sevinç ve mutluluğunu onlara da taşıyalım. Bugün coğrafyamızda ağız tadıyla Bayram yapamayan, her gün kan ve gözyaşı içinde yaşayan kardeşlerimiz için de bu bayramın huzur ve barış getirmesini, şiddetini her geçen gün artıran, ülkemizdeki ve dünyadaki eli kanlı terörün son bularak özgürce ve insanca yaşayabilme fırsatı doğurmasını temenni ediyorum" dedi.

Bayramlar, kaynaşma için bir fırsattır

Nazilli Kaymakam Vekili Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, mesajında, “Ramazan Ayını hep birlikte idrak ettik. Toplumsal yaşamımızda önemli yeri bulunan bayramlarımız, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdir. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, ülkemize ve ilçemize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınızı en içten duygularla kutlarım” dedi.