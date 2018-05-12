Nazilli protokolü çocukluğunu hatırladı

Mendil kapmaca, yakantop, engelli bayrak yarışı, sandalye kapmaca, balon patlatma, çuval yarışı, top sektirme, yumurta taşıma, halat çekme gibi çok sayıda oyunda çocuklar birbirleri ile yarıştı.

Aydın İl sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen, ilçe kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Çapahasan İlkokulunda gerçekleştirilen ‘dünya hareket günü farkındalık etkinlikleri’ kapsamında protokol üyeleri obezite ve sağlıklı hareket et farkındalığını artırmak için çocuk oyunları oynayarak hem eğlendiler, hem de çocukluklarını yaşadılar. Kaymakam İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve diğer protokol üyeleri, çocuklarla müzik eşliğinde çocuklar ile çocukluklarını yaşadılar.

Yüzlerce öğrenci büyükleri ile spor yaptı

Etkinlik öncesi diyetisyenler ve spor okulu öğrencileri obezite ve sağlıklı spor yapma konusunda bilgi verirken, etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü. İlçe Sağlık Müdürlüğü etkinliğe katılanlara elma ikram etti. Çapahasan İlkokulu Müdürü Ferhat Parmaksız, 81 ilde olduğu gibi okullarında da obezite ve sağlıklı spor yapmanın önemine dikkat çekmek için etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

“Gelişen teknoloji spordan uzaklaştırdı”

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Doktora Öğretim Üyesi Halil Tanır konuşmasında; “Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak hayatımız her ne kadar kolaylaşsa da bu durum insanların fiziksel aktivite düzeylerinin düşmesine neden olmaktadır. Maalesef çocuklar vakitlerini daha çok playstation oynayarak bilgisayar başında geçirmektedirler. Bizim istediğimiz çocukların daha çok aktivite yapmaları, daha çok aktif olmaları.Çocuklarımızı bu konuda aktif olmaya yönlendirmemiz gerekiyor. Bu da günümüzün en büyük sıkıntılarından biri olan obezitenin de ortaya çıkışını engelleyecektir. Obezitenin artışına dur diyecektir” dedi.

“Anaokulu öğrencisinden öğrenci velisine kadar spor yaptık”

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Hekimi Dr. Şule Akbaş; “Bugün farkındalık oluşturmaya çalıştık. Özellikle bu farkındalığı eski sokak oyunlarımızı tekrar çocuklara hatırlatarak ve öğretmeye çalıştık. Çünkü bizim eski sokak oyunlarımızda bir şekilde çocuklar çok ciddi hareket ediyorlardı. Günün çocukları televizyon, bilgisayar, internet başında ve bilgisayar oyunları başında vakit geçiriyor. Bu etkinlik kapsamında eski sokak oyunlarını oynatarak çocuklara hatırlatarak tekrar hareketi hayatlarına katarak bir şekilde bu oyunlarda birinci olan çocukları ödüllendirerek bunu daha anlamlı hale ve daha da cazip hale getirmeye çalıştık” dedi.