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11 Haziran 2018 21:00

Nazilli sağanak yağışa teslim oldu

Aydın’ın Nazilli İlçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ilçeyi hazırlıksız yakaladı.

Nazilli sağanak yağışa teslim oldu

11 Haziran 2018 21:00

5 dakika içerisinde caddelerin adeta dereye döndüğü sağanak yağış ev ve işyerleri başta olmak üzere şehirlerarası otobüs terminalini ve alt geçitleri göle döndürdü. Bir altgeçitte sele kapılan kapalı kasa kamyonet sulara gömülürken içerisindeki dört kişinin son anda kendilerini dışarı atarak kurtulduğu öğrenildi.


Aydın büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekiplerinin yoğun çaba sarfettiği sel baskınları ilçe merkezindeki trafiğin yanısıra Aydın-Denizli Karayolunu da felç etti. Nazilli’yi kırsal mahallelere bağlatan Nazilli-Ödemiş yolu ise bir ağacın yola devrilmesi sonucu uzun süre trafiğin iki taraflı şekilde kapanmasına neden oldu.


Nazilli belediye Başkanı Haluk Alıcık telsiz ile yaptığı anonslarla ekipleri koordine ederek sel baskınlarına maruz kalan ev ve işyerlerine hızlı şekilde müdahale edilmesini istedi. İftara az bir zaman kalan meydana gelen sağanak yağış ilçedeki hayatı felç etti. Sel nedeniyle mağdur olan vatandaşlar her yağmur yağdığında aynı manzara ile karşılaştıklarını, bu soruna acilen çözüm bulunması gerektiğini ifade ederek yaşadıklarına isyan ettiler.




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