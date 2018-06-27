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27 Haziran 2018 11:04

Nazilli sanayisi pırıl pırıl

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeni Sanayi Sitesi’nde toplu temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli sanayisi pırıl pırıl

27 Haziran 2018 11:04


Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yeni Sanayi Sitesi’nde toplu temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatlarıyla çalışmalarına hız veren ekipler, sokak süpürme ve metruk alan temizliği yaparak moloz yığınlarını kaldırdı.


Pırıl pırıl bir Nazilli için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Alıcık, “Ekiplerimiz Yeni Sanayi bölgemizde toplu temizlik çalışmalarına başladı. Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalarımız akşam saatlerine kadar sürecek. Sanayide çalışan kardeşlerimiz uygulamamızdan gayet memnun. Kendilerine göstermiş oldukları teveccüh için teşekkür ediyorum. İlçemizin temizliğini yapmak bizim asli görevimiz ancak Nazilli’mizin temizliği noktasında vatandaşlarımızın da duyarlı olacağına inanıyorum” diye konuştu.


Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden işçiler, “Yeni Sanayimiz pırıl pırıl oldu. Başkanımız gerekli talimatları vermiş, ekipler sabah saatlerinde çalışmalara başladı. Allah başkanımızı başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.




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