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05 Haziran 2018 11:17

Nazilli Tarım Müdürü Sunay Güler’in acı günü

Nazilli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Sunay Güler, 78 yaşındaki babası İsmail Güler’i son yolculuğuna uğurladı.

Nazilli Tarım Müdürü Sunay Güler’in acı günü

05 Haziran 2018 11:17


İlçeye bağlı kırsal Karahallı Mahallesinde bugün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından baba Güler aynı yerde toprağa verildi.


Nazilli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Sunay Güler’in acısını Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın yanısıra Güler’in mesai arkadaşları, daire müdürleri, aile yakınları paylaştı. İlçeye bağlı kırsal Karahallı Mahallesinde dün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Güler, evli ve beş çocuk, 13 torun sahibiydi. 78 yaşındaki İsmail Güler’in yaşına bağlı olarak çoklu organ yetmezliğinden uzun süredir tedavi görmekte olduğu öğrenildi.




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