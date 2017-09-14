Nazilli Ticaret Borsası WorldFood-2017’ye katıldı.

İncir, zeytin, zeytinyağı, kestane şekeri, kurutulmuş gıda ve daha birçok ürünle fuara katılan Borsa ve üyeleri, yaptıkları binden fazla görüşmeyle ihracat için de önemli bir adım attı.

Türkiye gıda sektörünün önemli etkinliklerinden biri olarak öne çıkan ’Gıda Dünyası’nın Türkiye Buluşması’ olarak kabul edilen WorldFood İstanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 7-10 Eylül 2017 tarihleri arasında katılımcı ve ziyaretçilerle buluştu. Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan WorldFood İstanbul Gıda Fuarı binden fazla markanın katılımıyla gerçekleştirilirken Nazilli Ticaret Borsası, üyeleri ile birlikte fuardaki yerini aldı. Nazilli Ticaret Borsası, katıldığı “WorldFood İstanbul” Fuarı’nda, Nazilli’de yetişen incir, zeytin ve zeytinyağı, kestane ve kurutulmuş gıdalarını katılımcılara tanıttı.

Fuara katılan Uluslararası Satın Alım Heyetleri arasında Afganistan, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Cezayir, Etiyopya, Filistin, Güney Kore, Hindistan, Irak, İsveç, Japonya, Katar, Kazakistan, KKTC, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Rusya, Sudan, Suudi Arabistan, Tayvan, Ürdün ve Yunanistan’dan gelen firma yetkilileri yer aldı. WorldFood İstanbul’da içecek, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, yaş meyve ve sebze, deniz ürünleri, dondurulmuş ürünler, temel gıdalar ve yağlar, şekerli mamuller, unlu mamuller, kuruyemiş ve gıda bileşenleri başta olmak üzere pek çok ürün yer aldı. Gıda ürünlerinin üretim aşamasından, tüketiciye ulaşmasına kadar tüm süreçlerdeki ürün, hizmet ve teknolojiler, fuarda buluştu.

Nazilli Ticaret Borsasının iki firma ile katıldığı ve Gıda sektörünün ihracat kapısı olarak tanımlanan fuarda stant açan Nazilli Firmaları Altınvadi Zeytinyağı firması ve Nazilli Firması Beyza İncir, İngiltere başta olmak üzere Suudi Arabistan, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden gelen alıcı firmalarla görüşmeler yaparak ihracat için kapısını araladı. Aynı zamanda Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi de olan Firma sahibi Salih Öztürk, fuarda tatmin edici görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, “Fuar süresince standımıza ilgi oldukça büyüktü. Bunda incirin tanıtımında yapılan çalışmaların büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. Nazilli Ticaret Borsa’mızın desteğiyle geldiğimiz fuarda binden fazla ikili görüşme yaptık. İngiltere başta olmak üzere Suudi Arabistan, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden gelen alıcı firmalarla yaptığımız görüşmelerde Nazilli İnciri için yeni kapılar açıldı. Yakın zamanda görüşme yaptığımız firmalarla Nazilli’de buluşarak firma ziyaretleri de yapacağız. Umarım bu ziyaretlerde iyi bağlantılar yaparak Nazilli İncirimizi tüm dünya ülkelerine tattırmış oluruz” dedi.