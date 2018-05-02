Nazilli Ticaret Borsası’ndan Başkan Alıcık’a ziyaret

Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Meclis Başkanı Yaşar Oğuz Baysal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Aksüt, Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Şimşek, Fatih Kahyaoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Orhan Güneş ve Mehmet Eminoğlu, Meclis Üyesi Mehmet Güler, Serbay Yetim, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kahyaoğlu ve Genel Sekreter Nilüfer Aşıkoğlu, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Ticaret Borsası Başkanlığı seçimlerinde toplam 119 oy alarak seçilen Kırlığoğlu, “Yeni yönetimimizi tanıtmak için başkanımızı ziyaret ettik. Başkanımıza misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Nazillimiz için çalışacağız” diye konuştu.

Nazilli’de oda ve borsa seçimlerinin demokratik bir ortamda, birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığını belirten Başkan Alıcık, “Nazillimize hizmet anlayışıyla yola çıkan, tüm meclis ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Nazilli Belediyesi olarak odalarımızın ve borsamızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Başkan Alıcık’a hediye takdim eden Kırlıoğlu ve yönetimi hatıra fotoğrafı çektirdi.