Nazilli Ticaret Odası, Antalya YÖREX Fuarına katıldı

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hasan Hüseyin Eren ve Mehmet Tuçyürek, Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarına (YÖREX) katıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan'ın da katıldığı fuar, 500'e yakın katılımcı ile 28 Ekim 2018 tarihine kadar kapılarını açık tutacak.

Nazilli Ticaret Odası ( NTO )Başkanı Arslan fuarın açılışı sebebiyle yaptığı konuşmada “YÖREX, Anadolu'nun geçmişinin buluşma noktası haline geldi. Yöresel değerlere sahip çıkmak ve ekonomiye kazandırmak, katma değer ve markalaşma açısından önemli olduğuna inanıyorum. Yöresel Ürünler Fuarı için emek harcayan katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi

Açılış konuşmalarının yapıldığı törenin ardından, fuar alanındaki stantlar gezildi. YÖREX'te, ziyaretçiler Nazilli Ticaret Odası'nın yöresel ürünlerinin tanıtıldığı stanta büyük ilgi gösterdi. Fuar alanında, Nazilli Ticaret Odası'nın standını ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan tarafından uzun yaşam sepeti hediye edildi.