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Nazilli Ticaret Odası aşure dağıttı

Nazilli Ticaret Odası, geleneksel aşure hayrını gerçekleştirdi.

Muharrem ayı dolayıyla gerçekleştirilen aşure hayrı yoğun ilgi gördü. Nazilli Yeni Sanayi Cumhuriyet Camisinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.


Bu tür etkinliklerin yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin önemini hatırlatması açısından önemli olduğunu söyleyen NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, vatandaşların göstermiş olduğu ilginin yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Aşure'nin kültürümüzde önemli bir yeri olduğunu belirten NTO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, oda olarak gelenek ve görenekleri de yaşatmaya gayret ettiklerini belirtti.

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