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Nazilli Ticaret Odası, Aydın'ın vekillerini TBMM'de ziyaret etti

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler başkanlığındaki heyet TBMM’de ziyarette bulundu.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler başkanlığındaki heyet TBMM'de ziyarette bulundu.


Meclisteki tüm Aydın Milletvekilleri ile görüşme ve toplantı yapan heyet üyeleri milletvekillerinden gördükleri ilgi ve misafirperverlikten memnuniyetlerini dile getirdiler.


Nazilli Ticaret Odası tarafından hazırlanan Bölge Sorunları, Beklentiler ve Çözüm Önerileri Dosyası tüm Aydın milletvekillerine ayrı ayrı takdim edildi ve ayrıntılı olarak sunum yapıldı. Sektörel konu başlıkları olarak hazırlanan bölge sorunları dosyası Nazilli Ticaret Odası yetki alanında bulunan altı ilçe ve Nazilli'deki sanayi, imalat, ticaret, ulaşım, eğitim ve altyapıyla ilgili yapılması gereken çalışmaları ve projeleri içeriyor.


Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, yaptığı açıklamada; “Sorumluluk sahamızdaki bölgeyle ilgili bu güne kadar üyelerimizden alınan görüş ve taleplerin yanında kurum olarak tespitini yaptığımız konuları dosya halinde milletvekillerimize teslim ettik. Kendileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Bölgemizin geleceği için faydalı bir ziyaret programı olduğunu düşünüyorum. Sorunlarımızı ancak güç birliği yaparsak çözebiliriz. Bize kapılarının her zaman açık olduğunu, bölge sorunları hakkında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade ettiler. Gerek bu yaklaşımları ve gerekse gösterdikleri ilgi ve nezaket nedeniyle tüm milletvekillerimize ayrı ayrı Ticaret Odası yönetim kurulu, Oda meclisi ve tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.


TBMM ziyaretinde Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri hazır bulundular.

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