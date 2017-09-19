Odanın hizmet binasında düzenlenen basın toplantısında birçok yeniliğe de imza attıklarını ifade eden Başkan Nuri Arslan, “2013 Mayıs ayında devraldığımız bayrağı hep daha ileriye taşımaya çalıştık. Ekibimizle çıktığımız yolda birçok yeniliğe imza atmaya çalıştık. Yapmış olduğumuz hizmetlerin tamamında üye odaklı hareket etmeye gayret ettik. Belge ücretlerini kaldırarak, toplu anlaşmalar yaparak üyeye doğrudan gelir sağlayıcı hizmetler sunduk. Oda giderlerinden 3 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağladık. Bu tasarrufu sağlarken hizmetten hiçbir zaman ödün vermedik. Daha kaliteli ve daha faydalı hizmetler sunmaya devam ettik. Bölgemizde girişimciliğin gelişmesi için kurslar düzenledik ve girişimci adaylarına ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduk. Yüzlerce yeni girişimin hayata geçmesine vesile olduk. Üyelerimizin hibe ve desteklerden daha rahat ve daha çok faydalanması için yatırım destek ofisimizde bütün iş ve işlemleri ücretsiz olarak sunmaya devam ediyoruz. Hibe ve teşvikler hakkında sürekli bilgilendirmeler ve eğitimler düzenliyoruz. Bu sayede hiç haberi olmayan yüzlerce işletmeye personel desteği, tanıtım desteği, sıfır faizli kredi desteği gibi birçok destek için aracılık yaptık” dedi.

Nazilli Ticaret Odası olarak yönetiminde yer aldıkları Nazilli OSB’de 5 olan fabrika sayısını Kaymakamlık ve Belediyenin de özverili çalışmalarıyla 30’un üzerine çıkardıklarını kaydeden Arslan, “Bölgemizin sorunlarını tespit ederek yetkililere sürekli olarak bu sorunları ilettik. Bugün sigortacılarımız KOSGEB desteklerinden faydalanıyorsa, vergisini düzenli ödeyen müteşebbisimiz daha az vergi ve SGK prim ödüyorsa, şirket kurmak isteyen bir kişi bütün işlemlerini başka hiçbir kuruma gitmeden odamızda yarım saat içerisinde çayını ve kahvesini yudumlarken yapabiliyorsa bizim çalışmalarımız ve lobi faaliyetlerimiz sayesindedir. Yine bugün bölgemizde konuşulan ve destek gören Sümer Üniversitesini de gündeme ilk taşıyan kurum biziz. Bu ve benzeri birçok sorunu tespit ederek çözümüne doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlamaktan dolayı gururluyuz” diye konuştu.

“Sorunları tespit etmeye ve takipçisi olmaya devam edeceğiz” diyen Arslan, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Üyelerimizin ticaretinin gelişmesi için fuarlara katılmaya ve mümkün olduğunca üyelerimize stand desteği sunmaya gayret ediyoruz. İlk defa bizim fuarlarımızla yurt dışına açılıp sonrasında onlarca ülkeye ihracat yapan firmalarımızı görmek bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Fuar katılımlarını ve stand desteklerimizi sağlamaya artırarak devam edeceğiz. Çok kısa bir süre içerisinde internet üzerinden üyelerimizin işlemlerini yapabilecekleri dijital dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Üyelerimiz bütün belge taleplerini, aidat ödemelerini ve yazışmalarını internet ortamından gerçekleştirebilecekler. Yeni hizmet binamızı tamamen üye odaklı olarak faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Üyelerimizin iş görüşmeleri yapabilecekleri ofisler, toplantı odaları, eğitim salonları bütün alt yapıları ile üyelerimizin hizmetine sunulmuş durumda. Bölgemizin en büyük ve kapsamlı konferans salonumuzu da tamamlayarak hizmete açmış bulunmaktayız. Bölge sorunlarını gündemde tutmak, onları yetkililere aktarmak, fuar katılımlarını artırmak, uzun yaşam köyü projesine başlamak ve daha birçok faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için zamana ihtiyacımız var. Kanunlar gereği ekim ve kasım aylarında yapılması gereken oda seçimleri için yönetim kurulumuz Nazilli Ticaret Odasının seçim gününü 1 Ekim 2017 Pazar günü olarak tespit etmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen meclis üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize, komite üyelerimize ve emeği geçen bütün üyelerimize şükranlarımı sunarım”