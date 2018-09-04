Oda hizmet binasında yapılan İstişare Kurulu toplantısında yaklaşan yerel seçimler ve bu bağlamda bölgeye yapılması gereken yatırım konuları görüşüldü.

Üyelerden alınan taleplerin değerlendirilmesi ile İstişare Kurulunun kendi içinde yaptığı çalışma neticesinde; yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde adaylıklarını ilan edecek kişilere sunularak, adayların bu konular hakkında görüş, öneri ve taahhütlerinin alınmasına karar verildi. Parti ve siyasi görüş ayrımı yapılmadan adaylıklarını açıklayan herkesten istenecek olan “Yatırım İhtiyaçları ve Sorunlar Listesi” bölgemizin ihtiyaç duyduğu yatırım konuları ile yapılması gereken işlemlerden oluşuyor. Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle adaylıklarını ilan edecek belediye başkanı adaylarından özellikle altyapı, yol, imar uygulamaları, sanayi ve ticaret alanlarıyla diğer yatırım konularında yapmayı planladıkları projeler ile fikir ve düşüncelerini istenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan NTO Nuri Arslan, “Dövizdeki istikrarsız artışa, yurt dışı kaynaklı ekonomik yaptırımlara karşı birlikte hareket etmek ve ortak tepki verebilmek ülkemizin sağlıklı yönetimi açısından önem taşımaktadır. Maalesef bu tür sıkıntıları fırsata çevirmek isteyen, şahsi menfaatine göre hareket eden kişiler her kriz ortamında ortaya çıkmaktadır. Elindeki ürünü saklayan, stoklayan daha yüksek fiyatlara satış yapmak amacıyla bir anlamda karaborsa yaratan bu kişilere fırsat vermemeli, hep birlikte engel olmalıyız. Bu etik olmayan hareketler sadece ekonomik neticeler değil, Türkiye’yi istikrarsızlaştıran olayları da başlatmaktadır” dedi.

“Ülkemiz her anlamda gelişmek ve büyümek için çaba sarf etmektedir” diyen Arslan, “Çok zengin ve sınırsız üretim kaynakları olan bir ülke değiliz. Modern üretim teknikleri, teknolojik altyapı olarak yerli ve milli olma mücadelemiz devam etmekle birlikte istediğimiz noktada olduğumuzu söylemek için henüz erken. Bu nedenle geleceğimiz ile ilgili konularda karar verirken her konuda bize faydalı olacağını taahhüt edecek, sözünün arkasında duracak kişilerle çalışmak zorundayız. Sadece gönlümüze hoş geleni değil, bu bölgenin ihtiyaç analizini yapmış, bilinçli, sorunlarımızı kendi sorunları yapacak, sadece söyleyen değil aynı zamanda çare bulan, Sanayici ve tüccarımızın elinden tutacak, projelerimizi destekleyecek yöneticilere ihtiyacımız var. Nazilli Ticaret Odası olarak bütün partilere eşit yakınlıktayız. Ancak önümüzdeki süreçte Belediye Başkanlığı adaylığını açıklayacak arkadaşlarımız, İstişare Kurulu’nun tespit ettiği konularda biz iş insanlarını ve tüccarımızı ikna edici düşünce ve projelerle çıkmak zorundalar diye düşünüyorum” diye konuştu.