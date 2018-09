Nazilli Ticaret Odası ve Esnaf Odaları istişare toplantısı yapıldı

Nazilli Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde yapılan istişare toplantısına Nazilli, Yenipazar, Bozdoğan, Pamukören, Karacasu, Kuyucak Esnaf ve Şoförler Odası Başkanları katıldı.

İstişare Toplantısında üyeler tarafından odalara iletilen sorunlar masaya yatırıldı. Bölge sorunları ile yapılması istenen yatırımlar konusunda fikir birliğine varıldı. Bundan sonra da devam edecek ortak güç birliği toplantılarında tespit edilen yerel sorunlarımızın yaklaşan yerel seçimler nedeniyle Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlığı adaylarına sunulmasına, adayların bu konular hakkında görüş, öneri ve taahhütlerinin alınmasına karar verildi.

Parti ve siyasi görüş ayrımı yapılmadan adaylıklarını açıklayan herkesten istenecek olan “Yatırım İhtiyaçları ve Sorunlar Listesi” bölgemizin ihtiyaç duyduğu yatırım konuları ile yapılması gereken işlemlerden oluşması öngörüldü. Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle adaylıklarını ilan edecek belediye başkanı adaylarından yapmayı planladıkları projeler ile kendilerine sunulacak yatırım konuları hakkında fikir ve düşünceleri istenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan NTO Başkanı Nuri Arslan; “Ülkemiz her anlamda gelişmek ve büyümek için çaba sarf etmektedir. Çok zengin ve sınırsız üretim kaynakları olan bir ülke değiliz. Modern üretim teknikleri, teknolojik altyapı olarak yerli ve milli olma mücadelemiz devam etmekle birlikte istediğimiz noktada olduğumuzu söylemek için henüz erken. Bu nedenle geleceğimiz ile ilgili konularda karar verirken her konuda bize faydalı olacağını taahhüt edecek, sözünün arkasında duracak kişilerle çalışmak zorundayız. Sadece gönlümüze hoş geleni değil, bu bölgenin ihtiyaç analizini yapmış, bilinçli, sorunlarımızı kendi sorunları yapacak, sadece söyleyen değil aynı zamanda çare bulan, Sanayici ve tüccarımızın elinden tutacak, projelerimizi destekleyecek yöneticilere ihtiyacımız var. Nazilli Ticaret Odası olarak sorumluluk alanımız içinde bulunan meslek odalarıyla ortak hareket etme ve güç birliği yapma gayretimiz devam ediyor. Sorunlar hepimizin ortak sorunu. Biz bütün partilere eşit yakınlıktayız. Ancak önümüzdeki süreçte Belediye Başkanlığı adaylığını açıklayacak arkadaşlarımız, tespit edilecek konularda biz iş insanlarını ve tüccarımızı ikna edici düşünce ve projelerle çıkmak zorundalar diye düşünüyorum. Dövizdeki istikrarsız artışa, yurt dışı kaynaklı ekonomik yaptırımlara karşı birlikte hareket etmek ve ortak tepki verebilmek ülkemizin sağlıklı yönetimi açısından önem taşımaktadır. Maalesef bu tür sıkıntıları fırsata çevirmek isteyen, şahsi menfaatine göre hareket eden kişiler her kriz ortamında ortaya çıkmaktadır. Elindeki ürünü saklayan, stoklayan daha yüksek fiyatlara satış yapmak amacıyla bir anlamda karaborsa yaratan bu kişilere fırsat vermemeli, hep birlikte engel olmalıyız. Bu etik olmayan hareketler sadece ekonomik neticeler değil, Türkiye'yi istikrarsızlaştıran olayları da başlatmaktadır. Bu istenmeyen durumun önlenmesi gerekmektedir” dedi.

Toplantıya katılan oda başkanları; bundan böyle istişare toplantılarının devam edeceğini, bölgenin arzulanan günlere kavuşması için kurumlar arası güçbirliğinin tesis edilmesinin yanında birlikte hareket etme düşüncesinin de benimsenmesi gerektiğini ifade etti.