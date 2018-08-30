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30 Ağustos 2018 01:28

Nazilli Ticaret Odası’ndan Kuşadası Ticaret Odası’na ziyaret

Nazilli Ticaret Odası Yönetimi, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ı makamında ziyaret etti.

Nazilli Ticaret Odası’ndan Kuşadası Ticaret Odası’na ziyaret

30 Ağustos 2018 01:28


Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Eren ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Yeloğlu’nun gerçekleştirdiği ziyarette, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan da hazır bulundu.


Kuşadası ve Nazilli ilçelerinin genel sorunlarının görüşüldüğü ziyarette, ekonomik durum değerlendirmesi de yapıldı.


Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen TOBB seçimleri, Kuşadası Ticaret Odası Hizmet Binasında açılacak olan İŞKUR Hizmet Merkezi, yaşanan trafik problemleri ve çevre yolu sorunlarının gündeme geldiği ziyarette, turizm sezonu değerlendirmesi de yapıldı.




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