Nazilli Ticaret Odası'ndan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na ziyaret

5 milyondan fazla üyesiyle Türkiye'nin en büyük meslek örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) ziyarette bulundu.

Ankara İkiz Kuleler'de bulunan birlik merkezine yapılan ziyaret NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler başkanlığındaki heyet tarafından gerçekleştirildi.

Nazilli ve bölgesini temsilen Ankara'ya giden heyet, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından karşılandı. Hisarcıklıoğlu'na NTO'nun projeleri hakkında bilgi verilirken, bölgenin sorunları ve üyelerimizin beklentileriyle ilgili dosya sunuldu. Heyet üyelerinin genel ekonomik şartlarla ilgili görüşlerini alan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye için Kobi'lerin önemine dikkat çekerek, özellikle üretim ve ihracat yapan işletmelerin artması gerektiğini, bu firmaların daha fazla desteklenmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Birlik merkezine yapılan ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; “Nazilli Ticaret Odası olarak düzenli aralıklarla yapmaya gayret gösterdiğimiz kurum ziyaretleri kapsamında Başkanımız Hisarcıklıoğlu'na misafir olduk. Ziyarette hazır bulunan üyelerimiz TOBB Başkanı ile karşılıklı görüşme ve düşüncelerini aktarma imkanı buldular. Nazilli'nin sahip olduğu doğal üretim kaynakları ve avantajlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yaptığımız çalışmaları kendisiyle paylaştık. Bölgenin kalkınması için Odalar Birliği olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya gayret edeceklerini ifade etti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na gösterdikleri misafirperverlik ve duyarlılıkları için tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.