Nazilli, ustalık dönemine hazırlanıyor

Nazilli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hisarcık Mahallesi Sosyal Tesisleri'nin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Nazilli'de parmağımızın değmediği, alın terimizi akıtmadığımız hiçbir yer yok” dedi.

Nazilli Belediyesi tarafından Hisarcık Mahallesi'nde bulunan yaklaşık bin 500 metrekare alan üzerine kurulan çok amaçlı sosyal tesis, düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, MHP Nazilli Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları, dernek ve STK temsilcileri ile Hisarcık Mahallesi sakinleri katıldı.

Keşkek hayrının ve mehteran takımı gösterilerinin yapıldığı törende konuşan Hisarcık Mahalle Muhtarı İnan Yıldırım, ilçe genelinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Alıcık'a teşekkür etti.

Büyükşehir Yasası nedeniyle yaşanan kısıtlamalara rağmen Nazilli'de birçok önemli projeye imza attıklarını hatırlatan Başkan Alıcık, “Allah bize nasip etti 10 yıllık süreçte belediye başkanı olduk. ‘Organize sanayi ve üniversite şehri Nazilli' sloganlarımızı gerçekleştirdik. Ama elbette üniversiteyi yeterli görmüyor, bağımsız bir Sümer Üniversitesi istiyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi'ne baktığımızda en büyük kampüslerden biriyiz ve yaklaşık 14 bin öğrencimiz var. Nazilli'miz her şeyin en güzeline layık. 1994 yılında başlayan Organize Sanayi Bölgesi bizim zamanımızda tamamlandı. Şu an 50'ye yakın işletmemiz buradan istihdam sağlayıp ekonomiye katkı sunuyor. 800 dönümlük bir alanda 2'nci OSB kurulması için kaymakamlığımız öncülüğünde çalışmalarımız devam ediyor. 2'nci organize sanayi, Nazilli'de işsizliğe büyük çözüm sağlamak demektir. Bu bizim için çok önemli. Belediyemizin bütçesi yaklaşık 140 milyon Türk Lirası. Bunun 3'te 2'sinin giderlere gittiği yerde bütün zorluklara rağmen mahalleye dönüşen köylerimizde 21 milyon TL gibi bir hizmet sağlamaya çalıştık. Keşke Büyükşehir Yasası olmasaydı da köylerimiz bize bu şekilde bağlansaydı. Bu yasa hem ilçe belediye başkanlarını hem de hizmet alan vatandaşlarımızı birçok noktada mağdur ediyor. Kırsal mahallelerimiz için 100 bin metrekare taş ihalesi yaptık. Sadece köyler için 3 milyon adet taş ihalesi gerçekleştirdik. Mahalle muhtarlarımız ile her zaman iletişim halinde olduk. 2009-2014 ilk dönemimde çıraklık, ikinci dönemimde kalfalık, bir dahaki önemde ustalık yapmak isterim. Nazilli merakla adaylığımı bekliyor. İleri günlerde bende o merakı gidereceğim. Mevlam nasip ettiyse olacak. Takdir Allah'ın. Nasip olursa bir dahaki dönemde devam ederiz, nasip olmazsa eyvallah der hizmetimizle övünürüz. Her zaman yanımızda olan ve bize her koşulda destek veren Nazilli halkına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çiçek ve plaket takdimlerinin ardından yaklaşık 310 bin lira maliyetle yapılan sosyal tesis, protokol üyeleri ve mahalle sakinleri tarafından dualar eşliğinde açıldı.