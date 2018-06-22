Nazilli Vergi Dairesi Müdürü Akkoyun’dan mükelleflere çağrı

Akkoyun, “Borçlu mükelleflerimiz vergi borçlarında büyük yapılandırma fırsatını mutlaka değerlendirsin” dedi.

Nazilli Vergi Dairesi Müdürü Kadriye Akkoyun, 7143 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması’na ilişkin kanun kapsamında borçlu olan vergi mükelleflerine çağrıda bulunarak fırsatı değerlendirmelerini istedi. Akkyun yapmış olduğu duyuruda; “7143 Sayılı Yapılandırma Kanunuyla; vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak, borçlar taksitler halinde ödenebilecek, vergi ihtilafları sonlandırılacak, devam eden vergi incelemeleri için kanundan yararlanılabilecek, geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak, daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek, işletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılacak" dedi.

Vergi Dairesi Başkanlığı’nın tüm personeli ile kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunduklarını ifade eden Kadriye Akkoyun “Yapılandırma Kanunu, kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek"ifadelerine yer verdi.

Başvuru ve ödemeler nasıl olacak?

Kanunla alakalı başvuru ve ödemelerin nasıl yapılacağını da belirten Akkoyun, “Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Matrah artırımı için özel bir düzenleme yapıldı ve bu konuya ilişkin başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2018 olarak belirlendi. Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılabilecek. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Peşin ödemeler teşvik ediliyor” diyerek peşin ödemenin daha avantajlı olduğunu belirtti.