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12 Temmuz 2017 20:27

Nazilli’de 1 hektar tarım arazisi zarar gördü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan ziraat yangınında bir hektar tarım arazisi zarar gördü.

Nazilli’de 1 hektar tarım arazisi zarar gördü

12 Temmuz 2017 20:27


Edinilen bilgiye göre; bugün saat 14.00 sıralarında Nazilli ilçesine bağlı Kızıldere köyü Sinirkıran mevkiindeki tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ziraat alanında başlayan yangına saat 14.15’de ilk müdahale yapıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter,1 uçak,1 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 1 itfaiye aracı, 4 teknik eleman, 2 memur, 22 yangın işçisinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.


Yanan bölgenin zirvede bulunması nedeniyle söndürme çalışmalarına havadan ağırlık verildi. 1 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü yangın saat 16.20’de kontrol altına alındı. Yangından zarar gören bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.




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