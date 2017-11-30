Nazilli’de 10 bin kişiye kandil şerbeti dağıtıldı

Nazilli Belediyesi tarafından 2014 yılında Belediye Meydanı’na yapılan Osmanlı Çeşmesi’nden Mevlid Kandili’ne özel şerbet akıtıldı. Geleneksel hale gelen kandil şerbetini içmek için Belediye Meydanı’nda toplanan binlerce vatandaş duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşlara şerbet ikram eden Başkan Alıcık, bu uygulamanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirterek, “Mevlit Kandili dolayısıyla Osmanlı Çeşmemizden şerbet ikram ediyoruz. Çeşmenin altında bulunan hazneye doldurulan şerbet, kurulan pompalama sistemi ile çeşmelere ulaşıyor. 8 adet tarihi çeşmeden oluşan Osmanlı Çeşmesi’nin üst bölümünde 4 adet küçük kurnalı çeşme yer alıyor. Geçmiş yıllarda bu uygulamamızı başlattık, vatandaşlarımız memnun kaldı” dedi.