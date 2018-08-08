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08 Ağustos 2018 08:50

Nazilli’de 12 noktaya askıda ekmek bırakılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülük edip, yüzde 15’lik zamma tepki ile başlattığı ‘askıda ekmek’ projesi, Başkan Alıcık’ın talimatlarıyla Nazilli genelinde resmen başladı.

Nazilli’de 12 noktaya askıda ekmek bırakılacak

08 Ağustos 2018 08:50

Proje kapsamında, ilçede belirlenen 12 satış noktasına askıda ekmek bırakılacak.


Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli tarafından kısa süre önce başlatılan askıda ekmek uygulaması, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatlarıyla ilçe genelinde başlatıldı.


Uygulama kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Bereket Ekmek Fırını, Antınok Ekmek Fırını, Seval Ekmek Fırını, Sümer Ekmek Fırını, Halk Ekmek, Karadeniz Unlu Mamulleri, Asya Ekmek Fırını ve Vakfı Kebir satış noktalarından ücretsiz olarak ekmek alabilecek.


Askıda ekmek projesinin Türkiye genelinde artarak devam etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Alıcık, “İlçemizde yaklaşık 9 yıldır süren askıda ekmek geleneğine diğer fırınlarımızı da ekledik. Böylece ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Liderimiz Devlet Bahçeli bize unuttuğumuz değerleri bir kere daha hatırlattı. Türk örf ve adetlerine uygun bir şekilde askıda ekmek uygulamasının yayılması gerekiyor. Nazilli Belediye Başkanı olarak tüm vatandaşlarımızı askıda ekmek uygulamasına destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.




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