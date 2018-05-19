Nazilli’de 19 Mayıs kutlamaları

15 Mayısta başlayan kutlama etkinlikleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından İstasyon meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile devam etti.

Nazilli Protokolünün katılımı ile İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker’in çelengini sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Eker, konuşmasında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 99. yılını milletçe gururla kutluyoruz. 19 Mayıs 1919, tarihe gömülmek istenen bir milletin yeniden doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşünün başladığı tarihtir. İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı’yla aziz milletimiz vatan ve bayrak sevgisiyle özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir” dedi.

Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen çelek sunma programında öğrenciler şiirlerini okudu ve günün anlam ve önemini anlatan konuşmalarını yaptı. Törende son olarak kürsüye çıkan Kore Gazisi Mustafa Özbayram, kendi yazmış olduğu şiiriyle uzun süre alkışlandı. 15 Mayısta başlayan Nazilli’deki etkinlikler kapsamında hafta boyunca yapılan çeşitli yarışma ve etkinlikler bugün sona erecek.