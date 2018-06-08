Nazilli’de 27 bin 772 öğrenci karne aldı

178 bin 640 öğrenci karnenin dağıtıldığı Aydın genelinde yeni öğretim yılı yaz tatilinin ardından 17 Eylül’de başlayacak.

Nazilli’de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan 94 özel ve resmi eğitim kurumlarında 27 bin 772 öğrenci için karne dağıtımı töreni düzenlendi. Havaların sıcak olması nedeniyle karnelerin sınıflarda dağıtıldığı törenlere öğrenci velilerinin ilgisi fazla olunca birçok okulda izdiham yaşandı. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan ve Şube Müdürü Latif Akgün’ün katıldığı Zafer İlkokulundaki törenlerde de öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Karnelerini protokol üyelerinden alan öğrenciler velileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, yılsonu karne töreninde yaptığı konuşmada öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür ederek mesaj da verdi. Dağaşan konuşmasında ilk olarak seslendiği öğrencilere, “2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nı 8 Haziran 2018 tarihi itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Öğrencilerimizin yıl boyunca gösterdikleri gayret ve çalışmaların karşılığı olan karne heyecanına yürekten katılıyorum. Bu süre zarfında emek sarf eden tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, huzur, mutluluk dolu bir yaz tatili geçirmelerini temenni ediyorum. Yarınlarımız olan sevgili öğrencilerimiz yıl boyunca çok çalıştınız ve yoruldunuz, tatili hak ettiniz. Bizlerin bütün çabası sizlerin iyi bir eğitim alarak donanımlı, sağlıklı, değerlerine sahip çıkan, öz güvenini kazanmış bireyler olarak yetişmenizi sağlamak içindir. Öğretmenleriniz ve yöneticileriniz olarak sizlerden, güzel bir tatil geçirmenizi, ailenizle vakit geçirmenizi, kitap okumak için zaman ayırmanızı ve bir sonraki eğitim yılına enerjik ve umut dolu bir başlangıç yapmanızı bekliyoruz. Bu duygularla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Anne baba ve öğrencilere seslenen Dağaşan, “Çocuklarımız her koşulda ve her zaman en değerli varlıklarımızdır. Onların bugünden daha başarılı, bilge ve erdemli olmasını sağlayacak en büyük etken, sizlerin onlarla yakından ilgilenerek gereken desteği ve güveni verebilmenizdir. Çocuklarınızın başarısının tek göstergesi karne değildir. Karne notları iyi de olsa, kötü de olsa sevginizin karneye bağlı olmadığını, başarmak için gayret ettiklerinin farkında olduğunuzu, sonucu ne olursa olsun yavrularınızı hep seveceğinizi vurgulayın. Tatilde çocuğunuzun dinlenmesine, eğlenmesine izin verin, onları kitap okumaya teşvik edin. Bu sebeple tatili çocuklarınızla daha fazla vakit geçirmek, onlarla sohbet etmek, duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşmak için iyi bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için gösterdiğiniz emeğiniz ve çabanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel mesleğin neferleri olarak sizler de yoğun geçen bir yılın ardından dinlenmeyi hak ettiniz. Hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur içinde geçireceğiniz bir tatil diliyorum” dedi.

Kaymakamdan kitap okuma tavsiyesi

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de, karne dağıtımında yaptığı konuşmada öğrencilere yaz tatili boyunca ellerinden kitabı eksiltmemelerini tavsiye ederek, “Kitap sizlerin en iyi dostudur. Lütfen tatilde de kitaplarınızı ellerinizden eksik etmeyin ve mutlaka size uygun olan kitaplardan okuyun. Kitap okumanın yanında eğlenmeyi de ihmal etmeyin. Velilerimize ve öğretmenlerimize de çocuklarımızın eğitimlerinde gösterdikleri çaba için ayrıca teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sizlere buradan bir de müjde vermek istiyorum; BİLSEM önümüzdeki eğitim-öğretim yılında bu okulumuzda faaliyete geçecek” dedi.