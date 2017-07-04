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04 Temmuz 2017 09:33

Nazilli’de 3 ev kül oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahallede sabah saatlerinde çıkan yangında yan yana bulunan 3 ev büyük hasar görürken kullanılamaz hale geldi.

Nazilli’de 3 ev kül oldu

04 Temmuz 2017 09:33


Yangın, Nazilli’de Yeşil Mahalle 771 sokakta bulunan bir binada sabah saat 05.00 sularında çıktı. İddiaya göre, Erkan A.’ya ait olan evde yeğeni Bünyamin V., gece esrar kullandı. Fırında çalışan Bünyamin V., işe gitmek için evden ayrılırken aldığı esrarında etkisiyle külleri yere döktü. Küller halının üzerine düşerek bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede tek katlı evi sararken, yangına uykuda yakalanan ev sahibi Erkan A., durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu ancak evlerin dar sokakların içinde yer alması müdahaleyi zorlaştırdı. Bu esnada yükselen alevler yan binaya sıçradı. Yalnız yaşayan Seher B., (60) evinin yandığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Çaresizce yaşananları seyreden yaşlı kadın sinir krizi geçirdi.


3 binaya da sıçrayan yangın yaklaşık 40 dakikalık bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşlar, yangının kendi evlerine sıçramaması için söndürme çalışmalarına katıldı.


Yangında yan yana bulunan 3 binada büyük hasar oluşurken, binalar kullanılamaz hale geldi. Nazilli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı noktada arama yaptı. Polis, yangının çıkmasına neden olduğu ileri sürülen Bünyamin V. için arama çalışması başlattı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.




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