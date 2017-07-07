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07 Temmuz 2017 17:38

Nazilli’de 3 hektar tarım arazisi kül oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan yangın iki saatte kontrol altına alınabildi.

Nazilli’de 3 hektar tarım arazisi kül oldu

07 Temmuz 2017 17:38

Yangında üç hektar tarım arazisi zarar gördü.



Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, yaptığı açıklamada, “Çıkış nedeni henüz nedeni belirlenemeyen tarım arazisi yangınını büyümeden kontrol altına aldık. Yangına bir helikopter ve 3 arazöz, 2 tanker ve ilk müdahale aracı ile müdahale edilmiştir. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de su tankerleri ile destek vermiştir. Nahit Menteşe Kız Teknik ve Meslek Lisesi kuzeyinde kalan dağlık tarım arazisinde bulunan kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangın saat 15.30 sıralarında tamamen kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları da tamamlanmıştır. Yangının çevreye ve yakında bulunan konutlara yayılması önlenmiştir. Yangın nedeniyle 3 hektar bozuk tarım arazisi zarar görmüştür” dedi.


Yangın sırasında çevredeki evlerde bulunan çok sayıda mahalle sakini kürek ve çapalarla orman yangını söndürme ekiplerine yardıma koşarken bazı vatandaşların meraklı gözlerle ellerindeki cep telefonları ile görüntü almaya çalışması dikkat çekti. bazı vatandaşlar ise dha öncede aynı yerde yangın çıktığını ve büyük ölçüde zararaın olduğunu, yangının çıkış nedeninin de tepede alkol alan şahısların olabileceğini iddia ettiler.




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