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11 Haziran 2018 10:11

Nazilli’de 40 bin kişilik lokum ve şerbet dağıldı

Nazilli Belediyesi tarafından Kadir Gecesi’nde 40 bin kişilik şeker, lokum ve geleneksel kandil şerbeti dağıtıldı.

Nazilli’de 40 bin kişilik lokum ve şerbet dağıldı

11 Haziran 2018 10:11


Nazilli Belediyesi, Kadir Gecesi’nde merkez ve kırsal mahallelerdeki camilerde teravih namazından çıkan vatandaşlara şeker ve lokum ikramında bulunurken, Belediye Meydanı’ndaki Osmanlı Çeşmesinden kandil şerbeti dağıtıldı.


Gece geç saatlere kadar süren ikramlardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a teşekkür etti.


Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutlayan Başkan Alıcık, “Kandil şerbeti geleneğimizi diğer dini günlerde olduğu gibi Kadir Gecesi’nde de bozmadık. Rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği Kadir Gecesi, faziletine inanarak idrak ettiğimiz takdirde kurtuluşumuza vesile olacaktır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sevgi ve barışın tesis edilmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.




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