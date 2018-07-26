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26 Temmuz 2018 07:24

Nazilli’de Altıntaş Mahallesi sakinleri uykuya hasret yaşıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde vatandaşların en büyük sıkıntısı sabahlara kadar açık kalan kafeler ve kafelerin oluşturduğu gürültü oldu.

Nazilli’de Altıntaş Mahallesi sakinleri uykuya hasret yaşıyor

26 Temmuz 2018 07:24

Aşırı sıcaklar nedeniyle pencereleri açtıklarında gürültüden, pencereleri kapattıklarında da sıcaktan evlerinde duramaz hale geldiklerini belirten Nazilli İstasyon Meydanında oturan vatandaşlar PTT’nin karşısında ki kafe yüzünden kendi evlerinde yaşayamaz hale geldiklerini belirterek yetkililerden yardım istediler.


Yaşadıkları sıkıntılarla ilgili defalarca yerel yönetimlere ve devlet dairelerine şikayette bulunmalarına rağmen sorunun çözülmediğini belirten mahalle sakinleri, “PTT’nin karşısında özel bir girişimciye ait kafe açıldı. Yaklaşık 1 yıldır kendi evimizde yaşamak işkenceye döndü. Müşterilerinin neredeyse tamamını vatandaşın gelip geçtiği sokakta ağırlayan iş yerinin hem müşterilerin hem de çalışanların oluşturduğu gürültü nedeniyle kendi evimizde yaşayamaz duruma geldik. Özellikle yaşlı ve çocuklu olan aileler ciddi sıkıntı yaşıyor. Gece saat 03:00’e kadar nasıl açık kalabiliyorsa kafenin müşterisi olarak sokakta oturanların sesini ve garsonların bağıra bağıra söyledikleri siparişleri dinlemek zorunda kalıyoruz” diye konuştular.


İsimlerinin açıklanmasını istemeyen mahalle sakinleri “Özellikle bebekli kadınlar bir yıldır canına doydu. İstasyon Meydanı olduğu için Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanıymış. Bizim derdimizi en iyi bizim gibi anne olan Başkan Özlem Çerçioğlu anlar. Ne olur bizi bu çileden kurtarsın” diye konuştular.




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