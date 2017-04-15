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15 Nisan 2017 09:34

Nazilli’de ana yollar engelliler için yenileniyor

Nazilli Belediyesi, Nazilli Bedensel Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) ve Kent Konseyi iş birliğiyle ana yollarda bulunan kaldırımlar engelliler için yenileniyor.

Nazilli’de ana yollar engelliler için yenileniyor

15 Nisan 2017 09:34



NAZENDER, Kent Konseyi ve ilçe belediyesi engelliler için yeni bir projeye imza attı. NAZENDER’in ‘Evde Engelli Kalmasın’ projesinin tamamlanmasının ardından ilçede bulunan kaldırımların engellilerin kullanımı için uygun hale getirilmesi çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında, ilk olarak Atatürk Bulvarı ve Hürriyet Caddesindeki kaldırımlar, ardından tali yollarda düzenlemeler yapılacak.



Dernek Başkanı Tayfun Yazıcı, “İlçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza araç temini için söz vermiştik, bunu bitirdik. İkinci sözümüz, Nazilli’de Türkiye’ye örnek teşkil edecek şekilde sokak ve caddeleri engelliler için uygun hale getirmekti. Bugün Nazilli Belediyesi ile birlikte çalışmalarımıza başladık” dedi.



Kaldırım düzenlemelerinin ardından katlı evlerde yaşayan engellilerin evlerinden daha rahat çıkabilmesi için ‘dragon’ isimli bir araç temin edeceklerini söyleyen Yazıcı, “Bunun için Nazilli Kaymakamlığı’ndan bir destek bekliyoruz. Gelmezse vatandaşımıza gideceğim. Şimdiye kadar aldığımız araçları vatandaşlarımızın, esnafımızın desteğiyle aldık. Derneğimizin arkasında Nazilli halkı var” ifadelerini kullandı.




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