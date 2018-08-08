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08 Ağustos 2018 19:29

Nazilli’de arazi yangını 1.5 hektar alan cayır cayır yandı

AYDIN (İHA) – Nazilli’de akşam saatlerinde tarım arazisinde yangın çıktı.

Nazilli’de arazi yangını 1.5 hektar alan cayır cayır yandı

08 Ağustos 2018 19:29

Kısa sürede büyüyen yangında yaklaşık 15 dönüm zeytinlik alan cayır cayır yandı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Oram ekiplerinin de müdahale ettiği sarp arazideki yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor.


Yangın akşam saat 18:00 sıralarında ilçeye bağı Ocaklı mahallesi yakınlarında çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiye ekiplerine arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler sarp arazideki yangına müdahale etti. Havanın oldukça sıcak olması nedeniyle alevlerle mücadele güçleşince Orman ekipleri de söndürme çalışmalarına Orman ekipleri de destek verdi. Köylülerin de alevlerle mücadele ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor.




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