Nazilli’de Atatürk Bulvarı yenileniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de vatandaşları modern asfalt yol ile buluşturmaya devam ediyor. İl genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarına aralıksız sürdüren Büyükşehir ekipleri, Nazilli Atatürk Bulvarı üzerindeki çalışmalarına başladı.

Bazı firmaların altyapı çalışmalarının ardından yıpranmış olan eski yolda önce trimmer kazı ve binder çalışması, daha sonra ise iyileştirilen zemin üzerine sıcak asfalt serimi yapılacağı belirtildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre stadyum önündeki Şehit Tuncay Işık Kavşağı’ndan başlayan çalışmaların 3 km uzunlukta ve 21.000 metrekarelik alanda devam edeceği, eş zamanlı olarak çalışan Büyükşehir ekiplerinin asfalt çalışmasını kısa sürede bitirileceği öğrenildi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerinin yol çizgi çalışmaları ile tamamlanacak olan asfalt yapımının maliyetinin yaklaşık 800 bin TL olduğu bildirildi.

Kaliteli sıcak asfalt kaplama ile vatandaşları modern yollar ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi sürdürdüğü çalışmalar ile vatandaşların takdirini topladı. Ekiplerin hızlı çalışmasından dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.