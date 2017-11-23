Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 09:33

Nazilli’de Atatürk Bulvarı yenileniyor

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla Aydın’ın 17 ilçesinde yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Büyükşehir ekipleri, Nazilli Atatürk Bulvarı’nda asfalt çalışması başlattı.

Nazilli’de Atatürk Bulvarı yenileniyor

23 Kasım 2017 09:33



Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de vatandaşları modern asfalt yol ile buluşturmaya devam ediyor. İl genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarına aralıksız sürdüren Büyükşehir ekipleri, Nazilli Atatürk Bulvarı üzerindeki çalışmalarına başladı.


Bazı firmaların altyapı çalışmalarının ardından yıpranmış olan eski yolda önce trimmer kazı ve binder çalışması, daha sonra ise iyileştirilen zemin üzerine sıcak asfalt serimi yapılacağı belirtildi.



Yetkililerden alınan bilgiye göre stadyum önündeki Şehit Tuncay Işık Kavşağı’ndan başlayan çalışmaların 3 km uzunlukta ve 21.000 metrekarelik alanda devam edeceği, eş zamanlı olarak çalışan Büyükşehir ekiplerinin asfalt çalışmasını kısa sürede bitirileceği öğrenildi.


Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerinin yol çizgi çalışmaları ile tamamlanacak olan asfalt yapımının maliyetinin yaklaşık 800 bin TL olduğu bildirildi.



Kaliteli sıcak asfalt kaplama ile vatandaşları modern yollar ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi sürdürdüğü çalışmalar ile vatandaşların takdirini topladı. Ekiplerin hızlı çalışmasından dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
18
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç