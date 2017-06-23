Nazilli’de Azad Filiz operasyonu

Nazilli Belediyespor’un yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için yürüttüğü transfer çalışmaları kapsamında Pendikspor’un defansif orta saha oyuncusu Azad Filiz ile ilgilendiği öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre siyah beyazlılar 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için işi sıkı tutuyor. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi devam eden başarılı oyuncunun siyah beyazlı ekibe gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Akyel’in orta sahaya dinamiklik katacağı için başarılı oyuncunun transferini çok istediği öğrenildi. Oyunu çift yönüyle de oynayabilen Azad, özellikle atletik yapısı ve çevikliğiyle dikkat çekiyor.

Azad Filiz Kimdir?

Sancaktepe Belediyespor’da profesyonelliğe geçiş yapan başarılı oyuncu, Kartalspor, Fatih Karagümrük, Evkur Yeni Malatyaspor, ve son olarak Pendikspor formaları giydi. Kariyeri boyunca 155 maça çıkan Azad, 14 kez rakip fileleri havalandırdı.