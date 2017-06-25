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25 Haziran 2017 15:32

Nazilli’de bayram namazında camiler doldu taştı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde camilerde bayram namazı coşkusu yaşandı.

Nazilli’de bayram namazında camiler doldu taştı

25 Haziran 2017 15:32

Binlerce kişi camilere akın etti.


Nazilli’de Ramazan Bayramı namazı kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Başta Merkez Koca Cami ve diğer camiler sabah namazıyla birlikte dolmaya başladı. Camilere sığmayan vatandaşlar, namazlarını avluda kılmak zorunda kaldı. Saatler 06.25’i gösterdiğinde bayram namazı eda edildi. Cami imamları bayram namazını kıldırıp hutbeyi okudu ve dua yaptırdı.


Hutbede oruç tutmanın önemine dikkat çekilirken, dargın ve küs olanları bayram gününde barışması gerektiğine değinildi. Vatandaşlar kılınan namazın ardından birbiriyle bayramlaştı.




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