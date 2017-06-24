Nazilli’de bayram öncesi umumi tuvaletler denetlendi

Denetimlerde tuvaletlerin fiyat tarifeleri ve temizliği kontrol edildi.

Nazilli Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından ilçedeki umumi tuvaletler denetimden geçirildi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde fiyat tarifesi olup olmadığı ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı. Zabıta yetkilileri ilçe genelinde vatandaşların önemli ihtiyaçlarından olan umumi tuvalet işletmelerinde hem yasalarla belirtilen kurallara uyulup uyulmadığı hem de sağlık açısından gerekli özenin gösterilip gösterilmediğine dikkat etti. Ekipler, kontrollerde kurallara uymayan tuvalet işletmecilerini uyardı.

Zabıta Müdürü Erkan Özdemir periyodik aralıklarla ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda bu tür denetimlerin yerine getirildiği ancak bayram önü bu denetimin daha da önemsenerek yapıldığını ifade etti.