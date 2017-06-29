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29 Haziran 2017 10:26

Nazilli’de çok amaçlı ofis binası inşaatı bitmek üzere

Nazilli Belediyesi Turan Mahallesi 173 Sokakta, çok amaçlı ofis binası olarak projelendirilerek yapımına başlanan binanın yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Nazilli’de çok amaçlı ofis binası inşaatı bitmek üzere

29 Haziran 2017 10:26

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık yapımında son aşamaya gelinen Turan Mahallesindeki çok amaçlı ofis binasını gezerek incelemelerde bulundu.


Tek katlı yığma olarak yapılan ve kaba inşaatı tamamen bitirilen binanın içinde ve dış çevresinde incelemelerde bulunan Başkan Alıcık yapının önümüzdeki ay itibari ile vatandaşın hizmetine sunulabilecek duruma geleceğini belirtti. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ve 9 odadan oluşun çok amaçlı ofis binasının yapımı tamamlandığında, Sağlık Bakanlığı’na tahsisi yapılabileceğine de vurgu yapan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Çok amaçlı ofis olarak projelendirilen bu binayı mahalle sakinlerinin ihtiyacına göre kullanılacak. Vatandaşın ihtiyaçları göz önünde tutularak çalışmalarımızı yapıyoruz. Turan Mahallesi sakinleri ve özellikle de yaşlıları mahallelerinde bir sağlık ocağı olması talepleri ön planda. Biz bu mahallede binanın yapımına başladığımız süreç içerisinde mahalle sakinleri tarafından bu yöndeki taleplerini ilettiler. Yapımında son aşamaya gelinen binanın bitiminde talepler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ile görüşüp çok amaçlı ofis binasını Sağlık Bakanlığına tahsisini yapabiliriz. Eğer uygun bulunursa bu bina ile Turan Mahalle sakinleri de sağlık ocaklarına kavuşmuş olurlar’’ dedi.




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