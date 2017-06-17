Nazilli’de elektrikçiler iftarda buluştu

Ahmet Şensan Kültür Merkezi’nde Yeşim Kablo ana sponsorluğunda düzenlenen iftar yemeğine Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık başta olmak üzere belediye meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, Vergi Dairesi Müdürü Kadriye Akkoyun, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, AYESOB Genel Sekreteri Mustafa Çağlayan, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, oda başkanları, okul müdürleri, oda üyeleri ve aileleri katıldı.

400 üyesi var

Geleneksel halde ikinci kez iftar yemeği verdiklerini ifade eden Oda Başkanı Mustafa Önceler, “Ana sponsorumuz Yeşim Kablo’nun sahibi Mustafa Saban ve diğer sponsorlarımızın yanısıra oda yönetim kurulu üyelerimizin destekleri ile odamıza tek kuruş yük olmadan gerçekleştirdiğimiz bu ikinci iftarımız ile birbirini hiç görmeyen üyelerimizi de bir araya getirdik. 400 üyesi ile ilçede en fazla üyeye sahip oda olarak geniş kapsamlı bir esnaf grubumuz var. Saat, Radyo Tamircileri, Elektrikçiler, Fotoğrafçılar, matbaacılar ve benzeri çeşitli esnaf grubuna hizmet veren odamız 1967 yılında kurulmasına rağmen tarihinde ikinci kez iftar yemeği verdi. Birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın en üst düzeyde yaşandığı iftar buluşmamıza katılan üyelerimizin yanı sıra dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Çetindoğan’dan teşekkür

Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, üyeler ve ilçe halkı arasında birlik ve beraberliği sağlamalarından dolayı Oda Başkanı Mustafa Önceler ve yönetimine çok teşekkür ettiğini ifade ederek, “Buradaki amaç dostluk, kardeşlik ve beraberliği sağlamak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Huzurun ve güzelliklerin arttığı bir Ramazan ayı olmasını diliyor tutulan oruçların Allah katında kabul olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar yemeği Yeni Sinan Cami İmam Hatibi Bilal Ekinci’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile son buldu.