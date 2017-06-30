Nazilli’de Emekliler Günü kutlamaları

Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Nazilli Şubesi’nde devam eden etkinlikte Nazilli Belediye Bakanı Haluk Alıcık başta olmak üzere Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, MHP Eski İlçe Başkanı Kürşat Engin Özcan ve bazı STK temsilcileri ziyaret ederek günlerini kutladı. Türkiye genelinde tüm emeklilere hizmet sunan bir firmanın Nazilli Şubesi de pastalı jest yaparak emeklileri mutlu etti.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Nazilli Şube Başkanı Faruk Baştepe, yaptığı açıklamada, “Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu eşsiz devlet adamı büyük önder Atatürk’ün emekli olduğu ‘30 Haziran Emekliler Günü’ olarak ülkemizde kutlanmaktadır. Emeklilerin sosyal ve ekonomik sorunları çözüme kavuşup, kendine daha fazla vakit ayıracağı yerde mevcut sorunları daha da ağırlaşarak katlanarak sürmektedir. Çalışırken uzun yıllar yüksekten ödedikleri vergi ve sağlık primleri yetmezmiş gibi emekli olduktan sonra da muayene ücreti, ilaç katkı payı ve reçete katılım payı adı altında emekli maaşından ‘SUT’ uygulamaları adı altında para kesilmektedir. Bu uygulamadan acilen vazgeçilmelidir. Çıkarılan 6283 sayılı ‘İntibak Kanunu’ ile 2000 yılı öncesi emeklilerin ücretlerindeki eşitsizlik de sınırlı bir iyileşme sağlansa da 2000 yılı sonrası emeklilerin mağduriyeti acilen giderilmesi gerekmektedir. Biz bunların halledilmesinin gerekli olduğuna düşünürken 2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı yasa ile 2008 yılı sonrası emekli olanlar için içinden çıkılmaz bir sorun yaratılmıştır. Emeklilik de yaşa takılanlar 5510 sayılı yasadan ayrıca etkilenmekte olup çalışsa maaşı düşmekte, çalışmasa ayrı bir sorun olmaktadır. Yaşa takılanların sorunu acilen bir çözüme kavuşturulmalıdır. KEY ödemelerinde ise emeklimizden halen KEY parasını alamayanlar vardır. 6 ayda oluşan enflasyon oranındaki zammın emeklilerin harcama sepetini kapsamamasından dolayı emekli büyük bir mağduriyet yaşamakta olup, yüzdelik zam, emekliler arasındaki farkın daha da artmasına sebep olmaktadır. Örnek refah yüzde 4 arttı. Emekliler, büyümeden kaynaklı maaşlarına her yıl büyüme oranının yansıtılmasını talep etmektedir” dedi.

İşitme cihazları sektöründe Dünyaca ünlü Türk firması olan SİSER Nazilli Şube Yöneticisi Kerim Kangöz, işitme cihazları konusunda hizmet verdiği emeklilere bir de sürpriz yaparak pastalı kutlama yaptı. Belediye başkanı Haluk Alıcık ile firma temsilcisi Kerim Kangöz ve Şube Başkanı Faruk Baştepe pastayı birlikte kestiler. Başkan Alıcık, başta Mustafa Kemal Atatürk’ün emekli olduğu gün olan 30 Haziranın tüm emeklilere kutlu olmasını dileyerek, 12 gün sonra kendisinin de emekli olacağını duyurdu.