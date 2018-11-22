Nazilli'de göz dolduran belediyecilik

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeşil Mahalle'de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 bin 699 metrekare alanda gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşil Mahalle 1897, 652 ve 767 sokakta gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Birçok mahallede aynı anda yol açma, bakım ve onarım çalışması sürdürdüklerini hatırlatan Alıcık, “İlçemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak projelerimizi bir bir hayata geçirdik. 2009-2014 ve 2014-2018 yılları arasında söz verdiğimiz bütün işleri ilçemize kazandırdık. Şu ana kadar hizmet götürmediğimiz, imzamızın olmadığı hiçbir mahallemiz kalmadı. Alt ve üst yapı çalışmalarımız ile belediyecilik nasıl olur herkese en iyi şekilde gösterdik. Karşılaştığımız engellere rağmen Nazilli'nin bugüne kadar almadığı hizmeti geçen 9 yılda kazandırarak marka bir şehir ortaya çıkardık" diye konuştuk.

Yeşil Mahalle'nin cazibe merkezi haline gelmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Alıcık, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 1897 sokakta 217 metre uzunluk ve 17 metre genişlikteki alan ile 652 sokakta 124 metre uzunluk ve 10 metre genişlikteki yolda tesviye ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Bunun yanı sıra 767 sokakta 770 metrekare alanda taş döşemesi yapıyoruz. Sorumlu belediyecilik anlayışı ile yollarıyla da örnek kent Nazilli için çalışıyoruz” dedi.