Nazilli’de Hangar Kafe resmi törenle açıldı

Nazilli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ilçenin yeni gözdesi Hangar Cafe Restoran’ın açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

Nazilli Belediyesi tarafından Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon çalışmaları tamamlanan Hangar Sergi salonu ve Hangar Cafe ile restoranı düzenlenen kalabalık bir tören ile açılışı yapıldı. Hangar Cafe&Restoran önünde gerçekleştirilen açılış törenine; Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, Meclis Üyeleri, İl yönetimi Nazilli MHP İlçe teşkilatı ve Kadın Kolları Ticaret Odası Başkanı Nuri Aslan, Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu, SGK İlçe Müdürü Abdullah Karakılıç, Esnaf Odaları Başkanı Dursun Öztunç, mahalle muhtarları, daire müdürleri, siyasi parti dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birçok Nazillili vatandaş katıldı.

Nazilli Belediyesi Mehteran Takımının sunumuyla başlayan açılış programında saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından, açılış konuşmasını yapan Altıntaş Mahalle Muhtarı Şükrü Ustaoğlu, Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a böyle bir değeri Nazilli’ye kazandırdığı için teşekkür etti. 2017 yılında da başarılı çalışmalarının devamını dileyen Muhtar Şükrü Ustaoğlu Hangar Cafe&Restorant’ın Nazilli’ye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Seçildiği günden bu yana elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyleyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aralık ayı içerisinde toplamda maliyetleri 8,5 trilyona mal olan 3 büyük projenin açılışlarını yaptıklarını ifade etti. 2009 yılında Nazilli Belediye Başkanlığına seçildiği günden buyana Nazilli’nin Şehri emin-i olmak için çalıştığını belirten Haluk Alıcık 2014 yılı seçimlerinden sonra Nazilli’nin şahlandığı dönem olduğunu söyleyerek “Nazilli çok güçlü bir belediyeye sahip. İlerleyen zamanlarda bakarsınız il olur. Bu günlerde gündemde olan 38 il olacak ilçenin arasında yer alabilir. Atatürk’ün Nazilli ileride vilayet olacak sözü gerçeğe döner inşallah. Allah inşallah bizim gibi bir garibana da Nazilli’yi il yaptırmayı nasip eder” dedi.

Hangar Kafe Resteront çevresinde son olarak yapacakları bir şeyin daha olduğunun altını çizen Alıcık, “İnşallah önümüzdeki günlerde bu tarihi yapıya uygun olarak Tren garının orda duran 110 tonluk kara treni de buraya getireceğiz ve buranın havası çok daha güzel olacak ve böyle bir ortamda olmak her kesin çok daha hoşuna gidecek” ifadelerini kullandı. Üniversiteye ve organize saniyeye belediye olarak çok fazla önem verdiklerini de ifade eden Haluk Alıcık Nazilli’yi üniversite ve organize şehri yapacağız demiştik. İşte bu yolda da ilerliyoruz. Nazilli’nin her mahallesini değiştiriyor güzelleştiriyoruz. Organize sanayinin sonuna doğru geldik. Alt yapısından yoluna ve doğal gazına kadar Organize sanayinin her türlü ortamını hazırladık” ifadelerini kullandı.

Şehit Mustafa Akdağ Parkı’na inşa edilen İnci Yaşam Projesi’nin satış ofisini de yaklaşık bir yıl sonra çok sevdiği iki derneğe vereceklerini açıklayan Alıcık, yatırımların 2017’de de hız kesmeden devam edeceğini belirterek Hangar binalarının eski hallerinin fotoğraflarını göstererek bu gün ki konumuna getirilmesinde aşılan yolları anlattı. Hangarları para kazanmak sevdası ile yapmadıklarını ifade eden Haluk Alıcık “Bir zamanlar mezbele halindeki bu hangarları şimdi bu hala getirdik. Yaklaşık 1881 yıllara dayanan bu binaları bu hale gelmesinde buradan ayrılan kaymakamız Mehmet Okurunda çok büyük emeği bulunmakta. Burası şehrin merkezinde nefes alan bir yer oldu. Tarihi dokusuna dokunmadan neredeyse yeniden inşa ettiğimiz bu yerde amacımız para kazanmak değil. Buraya ayrıca gördüğünüz gibi bir de otopark yaptık. 900 metre kare kapalı alanı, 1200 metre kare bahçesi 3200 metre karede otopark alanı bulunan Hangarların tüm halkımıza ve Nazillimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Her kesin yeni yılını da kutlayan Başkan Alıcık “Yeni yılda geçtiğimiz yıl yaşanan tüm acıların ve üzüntülerin son bulmasını tekrar yaşanmamsını diliyorum. Birlik beraberliğimizin bozulmamasını bayrağımızın göklerden inmemesi ezanımızın hiçbir zaman dinmemesini temenni ediyorum Bu ülkeye hiçbir zaman zarar gelmemesini bu millet üzerinde oynan oyunların artık son bulmasını umut ediyorum. Bu vatan ağacın gövdesi. Dallarını ne olursa olsun yaprakları ne olursa olsun. Bu ülkede kaymakam olursunuz başkan olursunuz her türlü mevkiye ulaşırsınız ancak bu vatan var olursa olursunuz. O yüzden Allah bizim birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın yeter ki” şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Altıntaş Mahalle Muhtarı ve azaların Başkan Alıcık’a çiçek takdiminde bulundu. İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu’nun okuduğu açılış duası ile birlikte kesilen kurdelenin ardından tüm misafirler ile birlikte Nazilli’nin gözdesi Hangar Kafe Restoran’a geçen misafirlere etli pilav ikramında bulunuldu.