Nazilli’de hanımlar şehir gezilerini çok sevdi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından 6 yıl önce hayata geçirilen ‘şehir gezileri’ projesine Aydoğdu Mahallesi’nde yaşayan kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Her hafta bir mahalle için düzenlenen gezi ve kahvaltı programı sayesinde ilçede gerçekleştirilen projeleri yakından görme ve tanıma fırsatı bulan kadınlar Başkan Alıcık’a teşekkür etti.

İlçe belediyesine ait araçlarla mahallelerinden alınan kadınlar, Nazilli’de yapılan yollar, parklar, camiler, cem evi, restorasyon çalışmaları, sosyal tesisler, spor alanları, muhtarlıklar, çocuk eğitim parkları, Alzheimer merkezi, huzurevi, kadın dayanışma evi, hangarlar ve daha onlarca projeyi yerinde gördü.

Şehir gezileri ile ilgili vatandaşlardan çok iyi geri dönüşler aldıklarını belirten Başkan Alıcık, “Bugün Aydoğdu Mahallemizdeki hanımlarımız şehir gezilerimize katıldı. Nazillimiz dört bir taraftan büyüyor, gelişiyor. Şehir gezilerimizin amacı da bu gelişimi annelerimizin ablalarımızın gelip yerinde görmeleri. Önümüzdeki hafta Altıntaş Mahallemizin hanımları gezecek. Büyük bir tevazu göstererek katılımı her geçen gün daha fazla arttıran başımızın tacı hanımlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Birçok il ve ilçe belediyesine örnek teşkil eden Alzheimer Gündüz Bakım ve Danışmanlık Merkezi ziyareti öncesi Belediye Mehter Takımı’nın gösterileri ile karşılanan kadınlar doyasıya eğlendi.

Şehir gezileri sırasında bol bol fotoğraf çekilmeyi ihmal etmeyen hanımlar, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Sayesinde bol bol gezdik. Nazillimizde daha önce hiç gidemediğimiz yerleri gidip görme fırsatımız oldu. Her zaman Haluk başkanımızın yanındayız” dedi.