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18 Eylül 2017 17:25

Nazilli’de İlköğretim Haftası etkinlikleri

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle başladı.

Nazilli’de İlköğretim Haftası etkinlikleri

18 Eylül 2017 17:25


Nazilli’deki etkinlikler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına konması ile başladı.


Ekinlikler kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit’in İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başlayan etkinliklerin bir hafta süreceği belirtildi. ilçedeki tüm okullardan temsilen gelen öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımı ile saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başlayan kutlamaların bir hafta süreceğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, “2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının başarılı bir şekilde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere de buradan başarılı bir yıl dileklerimi iletiyorum. Öğrencilerimizin mutlaka gelecekleri için kendilerine hedef koymalarını, hedefe ulaşmak için de çok çalışmalarını istiyorum. Başarı boş oturarak elde edilmiyor. Derslerinin yansıra boş zamanlarda mutlaka kendilerine faydalı olacak özellikle roman tarzı kitaplar okumalarını istiyorum. Sadece derse kitaplarına bağlı kalmamaları, ufuklarını açacak roman, felsefi eserler, roman ve kendi seviyelerine uygun öyküler-romanlar okumaları gerekiyor. Velilerimizden de isteğim, öğretmenlerimize güvenmeleridir. Çünkü bir öğretmenin göreve başlayabilmesi için çok aşamadan geçiyor. Öğretmenlerle olumlu diyalog kuralım. Münferit olaylarda okul müdürlerine, daha büyük sorunlarda ise bizlere gelsinler ve sorunu bizler yerinde çözelim. Velilerimiz de okulla olan diyalogunu canlı tutsunlar. Öğretmenlerimize de güveniyoruz. Çünkü öğretmenlerimiz her öğrencisine eşit davranıyor. Her öğrencinin kendi dünyasında farklı bir yapıya sahip olduğunu bilerek eğitim-öğretimine bu yönde devam ediyor. Başarımızın genel anlamda artması için hep birlikte hareket edelim” dedi.


Destek verenlere teşekkür


Müdür Koçyiğit, yaz döneminde ilçedeki okulların eğitim-öğretim yılına hazırlanmasında destek olan Nazili Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne teşekkür ederek, “Nazilli Kaymakamlığımız ile Cumhuriyet Başsavcılığımız arasında yapılan protokol ile yaz döneminde denetimli serbestlikten yararlanan vatandaşlarımız ilçemizdeki 10 okulun temizlik, badana ve boya işlerini yaptırdık. Destek veren kaymakamımız başta olmak üzere başsavcımız ve denetimli serbestlik müdürümüze çok teşekkür ediyoruz” dedi.




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