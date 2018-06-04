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04 Haziran 2018 17:14

Nazilli’de işçiler elektrik tellerini kopardı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde işçilerin çatıdan attığı demir malzemeler elektrik tellerini kopardı.

Nazilli’de işçiler elektrik tellerini kopardı

04 Haziran 2018 17:14

Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı ve yaralanan kimsenin olmaması sevindirdi.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli Turan Mahallesi 348 sokaktaki bir apartmandaki güneş enerjisi panelini tamir etmek için çatıya çıkan işçiler, tesisattan çıkan kullanılmayan parçaları aşağıya attı. Bu sırada demir parçalardan biri evin balkonuna çarpıp sekerek elektrik telini kopardı. Kopan teller alev alınca olay yerine itfaiye ve elektirk bakım ekipleri sevk edildi. Mahalleye bir süre elektrik verilemezken ekiplerin çalışmayı tamamlamasının ardından bölgeye yeniden elektrik verildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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