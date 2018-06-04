Nazilli’de işçiler elektrik tellerini kopardı

Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı ve yaralanan kimsenin olmaması sevindirdi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Turan Mahallesi 348 sokaktaki bir apartmandaki güneş enerjisi panelini tamir etmek için çatıya çıkan işçiler, tesisattan çıkan kullanılmayan parçaları aşağıya attı. Bu sırada demir parçalardan biri evin balkonuna çarpıp sekerek elektrik telini kopardı. Kopan teller alev alınca olay yerine itfaiye ve elektirk bakım ekipleri sevk edildi. Mahalleye bir süre elektrik verilemezken ekiplerin çalışmayı tamamlamasının ardından bölgeye yeniden elektrik verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.