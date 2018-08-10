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10 Ağustos 2018 15:21

Nazilli’de Kore Gazisine son görev

Aydın’ın Nazilli yaşayan Kore Gazisi 86 yaşındaki Mustafa Özbayram, geçirdiği rahatsızlıktan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Nazilli’de Kore Gazisine son görev

10 Ağustos 2018 15:21

Gazi Özbayram, resmi törenlerde okuduğu şiirlerle hafızalarda yer etmişti.



Nazilli’de yaklaşık 20 yıldır resmi törenlerde okuduğu ülke, bayrak ve vatan sevgisi dolu şiirlerle tanınan Şair Kore Gazisi Mustafa Özbayram (86), yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti. Gazi Özbayram, Nazilli Koca Camii’nde askeri tören düzenlendi. Cenazeye Aydın Valisi Yavuz Seli Koşger, Nazilli Kaymakam Vekili Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Askerlik Şube Başkan Vekili Asteğmen Abdullah Yılmaztekin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, Gaziler, daire müdürleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu’nun kıldırdığı cenaze namazından sonra alınan helalliğin ardından Denizli’den gelen Merkez Komutanlığına bağlı tören birliğinin omzunda cenaze arabasına konarak Gaziler Mezarlığına defnedildi. Mustafa Özbayram’ın yakınları taziyeleri cami avlusunda kabul ederken, cenaze gözyaşları içinde defnedildi.



Kore Gazisi Mustafa Özbayram’ın Akciğer Kanseri hastalığına yakalandığı, Nazilli’de özel Hastanede, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve ADÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavi olduğu tedavilerinin devam ettiği, geçtiğimiz akşamüstü Nazilli’deki Yeni Mahalle 76 sokak 10 numaralı evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.




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