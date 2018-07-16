Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 22:31

Nazilli’de korkutan ev yangını

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı.

Nazilli’de korkutan ev yangını

16 Temmuz 2018 22:31

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde yaşayan kadın bulunamayınca yakınları fenalık geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Atatürk Bulvarı’nda bulunan Gül Apartmanı’nın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde yaşadığı söylenen Nursel Demir isimli kadın tüm aramalara rağmen bulunamadı. Yangını haber alıp binaya gelen kadının yakınları fenalık geçirirken, sağlık ekipleri baygınlık geçirenlere müdahale etti. Nursel Demir’in evde olup olmadığı konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamazken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç