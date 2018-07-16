Nazilli’de korkutan ev yangını

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde yaşayan kadın bulunamayınca yakınları fenalık geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Atatürk Bulvarı’nda bulunan Gül Apartmanı’nın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde yaşadığı söylenen Nursel Demir isimli kadın tüm aramalara rağmen bulunamadı. Yangını haber alıp binaya gelen kadının yakınları fenalık geçirirken, sağlık ekipleri baygınlık geçirenlere müdahale etti. Nursel Demir’in evde olup olmadığı konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamazken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.