Tespit edilen 6 farklı noktada vatandaşların kurbanlarını kesebileceklerini ifade eden Başkan Alıcık, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamadan devam edeceğini belirtti.

21-24 Ağustos tarihleri arasında tüm Türkiye’de idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi Nazilli’de kurban kesim yerleri belirlendi.

Vatandaşların kolaylıkla alışverişlerini yapabilecekleri canlı hayvan pazarının ekipler tarafından sürekli denetim altında tutulacağını söyleyen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Her yıl olduğu gibi bu mübarek Kurban Bayramı’nda da herhangi bir aksilik yaşanmaması için ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında olacak. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranmalarını ve açık alanlarda kurban kesimi yapmamalarını kendilerinden rica ediyorum. Halkımızın dini vecibelerini yerine getirirken çevreye karşı daha duyarlı davranacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri ise şöyle: Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı - Yeni Mahalle, Turan Mahalle Kapalı Semt Pazarı - Yeni Mahalle, Sümer Kapalı Semt Pazarı - Sümer Mahallesi, Balık Pazarı Girişi - Katlı Otopark, Şirinevler Kapalı Semt Pazarı - Şirinevler Mahallesi, Nazilli Belediyesi Mezbaha Tesisleri.