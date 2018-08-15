Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 09:00

Nazilli’de kurban kesim yerleri belirlendi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Aydın’ın Nazilli ilçesinde kurban kesim yerleri belirlendi.

Nazilli’de kurban kesim yerleri belirlendi

15 Ağustos 2018 09:00

Tespit edilen 6 farklı noktada vatandaşların kurbanlarını kesebileceklerini ifade eden Başkan Alıcık, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamadan devam edeceğini belirtti.


21-24 Ağustos tarihleri arasında tüm Türkiye’de idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi Nazilli’de kurban kesim yerleri belirlendi.


Vatandaşların kolaylıkla alışverişlerini yapabilecekleri canlı hayvan pazarının ekipler tarafından sürekli denetim altında tutulacağını söyleyen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Her yıl olduğu gibi bu mübarek Kurban Bayramı’nda da herhangi bir aksilik yaşanmaması için ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında olacak. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranmalarını ve açık alanlarda kurban kesimi yapmamalarını kendilerinden rica ediyorum. Halkımızın dini vecibelerini yerine getirirken çevreye karşı daha duyarlı davranacaklarına inanıyorum” diye konuştu.


Nazilli Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri ise şöyle: Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı - Yeni Mahalle, Turan Mahalle Kapalı Semt Pazarı - Yeni Mahalle, Sümer Kapalı Semt Pazarı - Sümer Mahallesi, Balık Pazarı Girişi - Katlı Otopark, Şirinevler Kapalı Semt Pazarı - Şirinevler Mahallesi, Nazilli Belediyesi Mezbaha Tesisleri.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç