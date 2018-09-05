Nazilli’de kurtuluş coşkusu

yıldönümü büyük coşkuyla kutlandı. Gürcistan’dan, KKTC’ye, Azerbaycan’dan Romanya’ya kadar komşu ülkelerden gelen halk oyunları ekipleri, yerel halk oyunları ekipleri ile birlikte büyük coşkuya ortak oldu.

Aydın’ın Nazilli, Kuyucak ve Sultanhisar İlçelerinde düşman işgalinden kurtuluşun 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler izleyenlere coşkulu anlar yaşattığı kadar renkli görüntülere de sahne oldu. 4 Eylülde konuk ülkelerin halk dansları ekipleri ile birlikte yerel halk dansları ekiplerinin Nazilli Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlatılan etkinlikler çelenklerin sunulması, mezarlık ziyaretleri ve belediye meydanındaki etkinliklerle sürüyor. Bölge halkının da katılımı ile büyük coşku ile gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri büyük ilgi görüyor. Kutlamalara CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül başta olmak üzere Nazilli Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, CHP İlçe Başkanı Ali Deveci, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, STK Temsilcileri, Muhtarlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler kapsamında Nazilli ile ilgili düzenlenen şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yerli ve yabancı ekiplerin gösterilerinden önce bir konuşma yapan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, büyük coşku yaşadıklarını ifade ederek, “Bugün Nazilli’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılını kutluyoruz. Türklerin tarihi boyunca ağustos ayları bizim için zafer ayları olmuştur. Alparslan’ın 1071’de vatan yaptığı Anadolu toprakları 947 yıldır Türlerin egemenliği altında olup büyük lider Atatürk’ün önderliğinde yapmış olduğumuz Kurtuluş Savaşıyla beraber Anadolu toprakları bizde ilelebet kalıcı olarak kalması için mücadelemizi vermişizdir. Ve düşmanı denize dökmüşüzdür. Bunun kutlamasını yapıyoruz ve biz Nazilli Belediyesi olarak böyle coşkulu bir şekilde törenlerde beraber olmaktan dolayı çok mutluyuz. Türk milleti olarak kan verdik, can verdik, bu ülkeyi vatan yaptık. Allahın izniyle de bu ülkeyi kimsenin bölmeye gücü yetmeyecektir. Türk milleti, atasından aldığı düsturla tarih boyunca bu vatanını ve ülkesine sahip çıkacaktır. Bunun en güzel göstergesini de bu günlerde görüyoruz. Nasıl 15 Temmuzda hain darbe girişimiyle bu ülkeyi bölemedilerse, bugün döviz kurlarıyla, ekonomiyle oynayarak bölemedilerse Allahın izniyle kainat var olduğu sürece de bölemeyecekler. Dün savaşta yapamadıklarını bugün farklı şeylerle yapmak istiyorlar. Bizim yapmamız gereken şey şu; birlik ve beraberliğimizi bozmadan, bu ülke bizim bu bayrak bizim bu vatan bizim demek de lazım. Tek devlet tek millet tek bayrak ve tek dil anlayışından asla vazgeçmeden Atatürk’ün emanet ettiği bu coğrafyayı ilelebet sahip çıkmamız lazım. Türklerin anavatanı Türkiye, Müslümanların da anavatanı Türkiye. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman için var olmalı. Eğer biz olmazsak Türk dünyası gözü yaşlı olur. Türk milleti olmazsa Müslümanların gözü yaşlı olur. Kendi çocuklarımızla beraber, bütün Türklüğün simgesi olan burada Türkün zafer bayramını kutluyoruz” dedi.

Nazilli Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin de konuşmasında, “Tarihimize zaferlerle geçmiş Ağustos ayını yaşadıktan sonra kurtuluşla taçlanan Eylül ayını birlikte yaşamaktayız. Bu manada Nazilli’nin kurtuluş günü ilçemizde görkemli törenlerle kutlanıyor. 96 yıl önceki coşku halen halkımızla, milletimizle birlikte devam ediyor. Bu manada bu güzel günlerin yaşanmasında kurtuluş mücadelesinde önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, yöremizde bu mücadeleye emek veren değerli Efelerimizi, Yörüklerimizi, Zeybeklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ve milletimizin kurtuluş bayramını bir kez daha kutluyorum” dedi.