Nazilli’de kurtuluş coşkusu başlıyor

Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü nedeniyle ilçeye gelen Ankara Kuzeyin Uşakları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Gürcistan halk dansları ekipleri Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Nazilli’de olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden ekipler, “Özellikle farklı kültürleri tanıma açısından bu tür programlar bizim için çok önemli. Bu sayede farklı kültürlere sahip insanları tanıyor, güzel dostluklarla birlikte kendi kültürümüzü geliştiriyoruz. Bizi Nazilli’de çok iyi karşıladılar. Misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Böyle önemli bir günde Türkiye’de olmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Karşılıklı hediyelerin takdim edilmesinin ardından misafir ekiplerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Alıcık, “Grup liderlerimiz ve öğrencilerimiz böyle anlamlı bir günde Nazillimize gelerek bizi onurlandırdılar. Hepsine hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Her zaman kendilerini Nazilli’ye bekliyoruz. Bizler ev sahipliği yapmıyoruz. Kendilerini burada ev sahibi olarak görmelerini istiyoruz. Onları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk” diye konuştu.

Ekipler, Başkan Alıcık’la görüşmelerinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan’ı ziyaret etti.