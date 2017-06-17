Nazilli’de mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Nazilli Belediyesi Park Bahçe İşleri Müdürü Şükrü Irgat denetimindeki personel, ilçede bulunan Eğriboyun, Evranlı, Malhallı ve Arslanlı mezarlıklarının yanı sıra İlçeye bağlı tüm mahallelerde Bayram için bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Nazilli Belediye Başkanı Alıcık, yaptığı açıklamada, mezarlıklarda belirli zaman aralıklarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıldığını hatırlatarak, Ramazan Bayramı öncesi de bu çalışmaların daha detaylı ve yapıldığını belirtti.

Vatandaşların yapılan çalışmalar sonrası mezarlık ziyaretini gönül huzuru ile gerçekleştirebileceğini de ifade eden Başkan Alıcık, “Mezarlıklarda belirli zaman aralıklarla rutin temizlik ve bakım çalışmaları yapıyoruz. Şuan yapılan çalışmalar kapsamında mezarlıklardaki kurumuş otlar temizleniyor, ağaçların ve yolların badanaları yeniden yapılıyor. Bunun yanında Mezarlıkları ismine yakışır bir hale getirerek Kabristanlar arasındaki bozuk olan yollar, çeşmelerin de çalışmaları da tamamlandı. Halkımız özellikle bayramlarda kabristanları daha fazla ziyaret etmekte. Yaklaşan bayram nedeniyle bu konuda biraz daha hassas davranarak genel bir temizlik de gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Mezarlık ziyareti için arefe günü belirlenen yerlerden ücretsiz otobüs seferleri her bayram olduğu gibi bu bayrama da düzenlenecek ve mezarlıklarımızda arefe günü yakınlarının kabirlerini ziyarete gelenlere kabirlerine koyabilmeleri için personelimiz tarafından kapılarda dağıtımı yapılacak” dedi.