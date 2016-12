Nazilli’de Mezbaha tesisleri törenle açıldı

Nazilli Belediyesi tarafından yapım ve tadilatı gerçekleştirilen ve modernize edilen Nazilli Belediyesi Mezbaha tesisleri düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Aşağı Nazilli Sümer Mahallesinde bulunan ve Nazilli Belediyesi tarafından son teknolojiye ve tamamen hijyen koşullarına uygun olarak yeniden restore edilen Nazilli Belediyesi Mezbaha tesisleri düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Keşkek ikramının yapıldığı açılış törenine eski Bayındırlık ve İskân Bakanı ve eski ANAP Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, Sosyal Güvenlik Kurumu Nazilli Müdürü Abdullah Karakılıç, Kasaplar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Mahmut Aslan, Mahalle Muhtarları, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.



Nazilli’ye ve Mahallesine yaptığı hizmetlerden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a teşekkür ederek ilk konuşmayı yapan Sümer Mahallesi Muhtarı Erdoğan Dilbaz, Mahallesine yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Haluk Alıcık’ın, Belediye Başkanı olarak 7 yıl 8 ay 20 gündür sürdürdüğü hizmetleri için teşekkür eden Mahalle Muhtarı Dilbaz, diğer Mahalle Muhtarları ile birlikte Belediye Başkanı Haluk Alıcık için yazdıkları şiiri tüm muhtarlar adına okudu. Sümer Mahallesi Muhtarı Erdoğan Dilbaz konuşmasının sonunda “Nazilli’mize ve özellikle mahallemize yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyoruz” diyerek başarılı çalışmalarının devamı diledi.



Yapılan Modernizasyon ve yenileme çalışmaları ile Nazilli Belediyesi Mezbaha Tesisinin Nazilli’ye layık bir hale geldiğini ifade eden Kasaplar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Mahmut Aslan; “Canlıların yaşamını sürdürmesi için gerekli olan beslenme ihtiyacının en önemli öğesi sayılan et ihtiyacının karşılandığı ilk nokta olduğu mezbahalar aslında çok önemli yer tutmaktadır. Vatandaşlarımızın, kasap esnafımızdan alıp aileleriyle güvenle tüketecekleri etlerin mezbahamıza geldiği andan itibaren kesimi yapılıp, halkımızın tüketimine kadar geçen süreçte hijyen ve titiz çalışma en önem verdiğimiz konulardan biridir. Bu konuda yenileme ve modernizasyon çalışmaları kapsamında Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü mezbahalarının işletme standartlarıyla ilgili istediği şartlar bizde mevcuttur. Nazilli Belediyesi Mezbahası Ege Bölgesinin en modern mezbahalarından biri haline gelmiştir. Nazilli halkı adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, halkın huzur ve sağlığı için her türlü çalışmayı yapan, mezbahanın modern ve hijyen hale getirmek için maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Belediye Başkanımız Haluk Alıcık’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.



Açılış töreninde Büyükşehir Yasası ile ilgili düşüncelerini paylaşan Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Cengiz Altınkaya ülkede yaşanan terör saldırılarına dikkat çekerek şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Altınkaya; “İnsanlığın gıdasıyla ilgili, sağlığıyla ilgili önemli olan tesisin hem hijyenik hale hem de modern hale getirilmesinden dolayı Belediye Başkanı arkadaşımız Haluk Alıcık’a teşekkür ediyorum. Türkiye’de şehirlerin daha yaşanır hale getirilmesi için her dönem çalışılmıştır. Her iktidar kendine göre bir düzenleme yapmıştır ama Büyükşehir Yasası alelacele olduğu için yapan da uygulayan da pişmandır. Yasa’nın ardından belediyelerin kendi emekleri ile ürettiği tesisler kanun ile Büyükşehir’e devredilmiştir. Kanun çıkıyorsa uyulur ama bu işi diktatör havasında yapan başkanların yanlışlıkları nedeniyle yaşadığımız kötü günlerden umarım bir an evvel kurtuluruz. Ülkenin genel havasına baktığımızda Türkiye’nin bugünkü durumundan memnun olan sadece düşmanlarıdır. Ne ilim de ne bilimde ne hak ve hukukta teşkil ettiğimiz düzen ortalamanın çok altındadır” diye konuştu. Altınkaya, son günlerde ülkede yaşanan terör saldırılarında hayatlarını kaybeden vatandaşlara ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diledi.



1996 yılından bu yana mevcut yerinde hizmet veren Nazilli Belediye Mezbahasının günümüz şartlarına uygun olarak hem teknolojik hem de hijyenik olarak faaliyete geçirdiklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Günümüzde teknolojik hızın ivme kazanması nedeni ile tesissimiz yeni teknolojinin gerisinde kalmıştır. 5 bin 371 metrekare alanda bin 76 metrekare kapalı alanı bulunan mezbaha tesisi son teknolojiye ve tamamen hijyen koşullarına uygun olarak yeniden restore edilmiştir. Mezbahamız anti bakteriyel fayans ve kaplama malzemeleri ile donatılmış yeni görünümü ile halkımızın hizmetine sunulmuştur. Nazilli Belediyemizin tam otomatik entegre mezbaha tesisi günlük 300 hayvan kesme kapasitelidir. Hayvan devirme kabini, otomatik ikiz ray sistemi, deri yüzme makinesi, kanama kaldırma elevatörü, kanama işleme aktarma vinci, hareketli asansörlü platformlar, soğuk odalar, işkembe patlatma ve ayırma, deri şutları, kan tankı, helezon sistemi, hijyen bariyerleri, işkembe atık pompaları ile yeniden yapılan komple mezbaha tesisi yenilememiz 3 Milyon 150 Bin TL’ye mal olmuştur. 152 bin nüfuslu şehrimizde modern mezbaha yapmasak yanlış olurdu. Halkımızın sağlığı ve rahatı için elimizi her zaman taşın altına koymaya hazırız” dedi.



Nazilli Belediyesinin 2017 yılında yeni yatırım hamleleri ile dikkat çekeceğinin altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; “Büyükşehir Yasası bize nasıl para kazanabileceğimizi öğretti. Yatırım ve hizmetler yapabilmek için kendi paramızı kendimiz kazanıyoruz ve bu şekilde hizmetlerimize devam ediyoruz. 2017 yılına girerken şöyle bir geriye dönüp baktığımızda Hayvan pazarımız ve mezbahamızın yaptığımız en modern projelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu da zaten açık ve net görülmektedir. Bunun yanı sıra, Deve güreşi sahasının olduğu alana iki adet çim saha yaptık. Amatör takımlar orada çalışmalarını yapabilsinler diye. Biz belediye olarak üniversiteye de gerekli desteği veriyoruz, Nazilli ve mahallelerindeki tüm okullara da. Ancak Üniversite Nazilli için gerçekten çok önemlidir. Nazilli’nin kendi üniversitesinin olması demek Nazilli’nin bir kat daha ileri gitmesi gelişmesi demektir. Tüm bu hizmetlerimiz ve yaptıklarımızın dışında önümüzdeki süreçte, yeni bir yılda yeni projelerimizle Nazillimizde hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kasaplar ve Lokantacılar Esnaf Odası tarafından Alıcık’a plaket takdimi yapılmasının ardından kurdele kesimi ve dualar eşliğinde açılış töreni gerçekleştirildi. Konuklarla birlikte tesisi gezen Alıcık, bu tür yatırımlara ağırlık vereceklerini ifade etti.